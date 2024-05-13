7 самых артовых сериалов, вышедших за семь лет после финала «Твин Пикса»

Другой эффективный прием по преодолению антиавторской природы сериалов — доведение этой природы до логического предела. По сути это и сделал Линч, когда во втором сезоне «Твин Пикса» на дюжину серий отошел от дел и дал городку пожить без всяких обязательств перед магистральной интригой и здравым смыслом — есть мнение, что именно мучительные серии, где герои занимались всякой дичью, вели бессмысленные мелодраматические диалоги и разгадывали ничего не значащие загадки, и обеспечили «Твин Пиксу» такую притягательность, как будто это не творение конкретного человека, а какая‑то непридуманная параллельная вселенная. Что ж, для тех, кто согласен с таким мнением, не будет сериала лучше, чем «Дом с прислугой» шоураннера М.Найта Шьямалана, который почти сразу решил, что бутылочные серии-филлеры — это и есть основное его содержание.