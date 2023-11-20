Для кино, с треском провалившегося в прокате, «Скотт Пилигрим» удивительно широко разросся в качестве медиафраншизы. После оригинального черно-белого комикса и фильма были цветное переиздание, восьмибитная видеоигра, популярный саундтрек от Бека и Metric и вирусные фанатские песни (если оставить за скобками мизогинный посыл строчки «„Скотт Пилигрим“ испортил целое поколение девушек», песня от Negative XP лучше всего доказывает, что это кино смотрели вообще все, кому сейчас, ну скажем, от 20 до 40). Так что ничего удивительного в том, что в 2023 году настала очередь еще и аниме на «Нетфликсе», где к своим ролям вернулись актеры из версии 2010 года, почти все из которых успели сыграть роли в супергеройских франшизах (Крис Эванс — Капитана Америку, Бри Ларсон — Капитана Марвел, Уинстед — Охотницу, подругу Харли Квинн, Джейсон Шварцман — злодея в «Человеке-пауке» и т. д.).