Символично, что в третьем сезоне фигурируют уже не два, а сразу три додзе — Лоуренс открывает свою школу «Орлиный клык», которая объединяется с «Мияги-до», чтобы противостоять «Кобре Кай». Таким образом, Дэнни и Джонни становятся своего рода олицетворением древнекитайского философского символа инь и ян, черно-белая гамма которого демонстрирует, что противоположности не только сходятся, но и взаимодополняют друг друга (это даже видно по их налобным тренировочным повязкам: у Лоуренса она черная, а у ЛаРуссо — белая). Вместе с тем глупо было бы утверждать, что мир «Кобры Кай» состоит исключительно из ч/б. Напротив, перед нами бесконечные оттенки серого, поэтому даже такой демонический персонаж, как Джон Криз, в третьем сезоне превратился в трагическую фигуру, благодаря разбросанным по всему сезону вьетнамским флешбэкам, оформленным в духе «Отряда «Дельта». Из них мы, в частности, узнаем, откуда на логотипе «Кобры Кай» кобра.

В общем, сериал все еще остается первоклассной семейной драмой и восхитительным приключенческим кино, которое не паразитирует на восьмидесятнической ностальгии, а вступает с ней, как и «Чудо-женщина: 1984», в осмысленный, конструктивный диалог. И это дает свои интересные плоды: главные герои «Кобры Кай», в отличие от, скажем, персонажей «Тьмы», не хотят быть жертвами Рока, поэтому начинают с ним борьбу — в том числе с помощью хард-рока. Зрелище крайне воодушевляющее, вдохновляющее: люди, отправляющие фатум в нокаут . Словом, это не очень странные, а очень каратешные дела, в которых герои делятся на три вестерновские категории: The Good, the Bad, and the Badass.