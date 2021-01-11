Сериальный сиквел «Малыша-каратиста» «Кобра Кай» переехал с ютьюба на Netflix, но точно не стал от этого хуже. Рассказываем, как его авторы блистательно прошли проверку третьим сезоном.

После той роскошной королевской битвы, которой завершился второй сезон «Кобры Кай», ее авторам действительно стоило взять паузу в полтора года, чтобы понять, куда двигаться дальше. За это время в мире успел случиться ковид, киноиндустрия изменилась до неузнаваемости, а сериал, родившийся из мнения Барни Стинсона, что главный герой «Малыша-каратиста» не Дэнни ЛаРуссо, а Джонни Лоуренс, перебрался с не рассчитавшего производственные силы стриминга YouTube Premium (ранее — YouTube Red) на «Нетфликс», где стал настоящим хитом. Учитывая то, что «Кобру Кай» уже продлили на четвертый, явно не последний сезон, история еще далека от завершения, однако кое-какие промежуточные итоги подвести можно. Итак, после переезда на «Нетфликс» сериал точно стал не хуже, а, наоборот, лучше . Увеличился не только бюджет (например, нас ожидает поездка на Окинаву, снятую, правда, на Гавайях, — вот где мы узнаем, как обстоят дела у героев второй части «Малыша-каратиста»), но и длина серий: раньше они едва превышали отметку в 30 минут, сейчас могут длиться до 40 — и такой хронометраж однозначно пошел шоу на пользу. Оно стал менее плотным, в нем появилось больше воздуха, но не длиннот — к слову, события третьего сезона стартуют сразу же после финала второго.

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Изрядно вымахавший (как и все остальные персонажи-подростки) в коме Мигель Диас (Шоло Маридуэнья) приходит в себя, а его сенсей Джонни Лоуренс (Уилльям Забка), испытывающий глубокое чувство вины за случившееся с парнем, берется поставить его на ноги. Отжавший у Лоуренса додзе [школу] под названием «Кобра Кай» ветеран Вьетнама Джон Криз (Мартин Коув) набирает себе новых и очень злых учеников, в том числе сына Джонни Робби Кина (Таннер Бьюкенен), которые все время задирают каратистов додзе «Мияги-до» — главным образом Саманту ЛаРуссо (Мэри Маусер), переживающую ПТСР после массовой драки в школе. Когда ситуация достигнет точки кипения, ее отец Дэнни (Ральф Маккьо) снова откроет «Мияги-до», а чтобы спасти свой автомобильный бизнес, отправится в Японию, где повстречает давнюю возлюбленную Кумико (Тэмлин Томита) и недруга Чозена (Юдзи Окумото), который научит его паре-тройке эффективных приемов. Они пригодятся ЛаРуссо, ведь его противостояние с Кризом перерастет в настоящую войну. Все должно решиться на чемпионате долины по карате, который, несмотря на накалившуюся обстановку, состоится.

Трейлер 3-го сезона «Кобры Кай»

Шоураннеры «Кобры Кай» (назовем же этих достойных людей: Джош Хилд, Джон Харвиц и Хейден Шлоссберг) не изменяют себе и идут путем постоянного обострения конфликта: как только всякие разговоры заходят в тупик, герои начинают уверенно махать ногами, чтобы выпустить пар. Из‑за этого сериал смотрится все так же бесконечно увлекательно (особенно в снятых одним кадром боевых сценах), но не монотонно, ведь экшен тут тесно переплетен с драмой, а адреналин — с сентиментальностью . Особенно трогательно выглядит посвящение актеру Робу Гаррисону в титрах (см. картинку ), генеральную репетицию смерти которого мы увидели во втором сезоне, и то, как Кумико читает Дэнни письма мистера Мияги.

Время идет, и сериал взрослеет вместе со своими героями — не только зумерами, но и их родителями, поэтому, вместо того чтобы махать ногами, герои уже предпочитают сесть и поговорить . В связи с этим старые враги становятся друзьями, заключаются новые союзы: Джонни Лоуренса и Дэнни ЛаРуссо, как и ожидалось, примиряет их бывшая общая пассия Эли в исполнении Элизабет Шу. Она объясняет мужчинам, что у каждого своя правда.

© Netflix

Символично, что в третьем сезоне фигурируют уже не два, а сразу три додзе — Лоуренс открывает свою школу «Орлиный клык», которая объединяется с «Мияги-до», чтобы противостоять «Кобре Кай». Таким образом, Дэнни и Джонни становятся своего рода олицетворением древнекитайского философского символа инь и ян, черно-белая гамма которого демонстрирует, что противоположности не только сходятся, но и взаимодополняют друг друга (это даже видно по их налобным тренировочным повязкам: у Лоуренса она черная, а у ЛаРуссо — белая). Вместе с тем глупо было бы утверждать, что мир «Кобры Кай» состоит исключительно из ч/б. Напротив, перед нами бесконечные оттенки серого, поэтому даже такой демонический персонаж, как Джон Криз, в третьем сезоне превратился в трагическую фигуру, благодаря разбросанным по всему сезону вьетнамским флешбэкам, оформленным в духе «Отряда «Дельта». Из них мы, в частности, узнаем, откуда на логотипе «Кобры Кай» кобра. В общем, сериал все еще остается первоклассной семейной драмой и восхитительным приключенческим кино, которое не паразитирует на восьмидесятнической ностальгии, а вступает с ней, как и «Чудо-женщина: 1984», в осмысленный, конструктивный диалог. И это дает свои интересные плоды: главные герои «Кобры Кай», в отличие от, скажем, персонажей «Тьмы», не хотят быть жертвами Рока, поэтому начинают с ним борьбу — в том числе с помощью хард-рока. Зрелище крайне воодушевляющее, вдохновляющее: люди, отправляющие фатум в нокаут . Словом, это не очень странные, а очень каратешные дела, в которых герои делятся на три вестерновские категории: The Good, the Bad, and the Badass.