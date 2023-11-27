5 новых британских сериалов: про кухню, тюрьму, временные петли и педофила с BBC

40-летний диджей из глубинки с дурацкой стрижкой, устаревшей лет эдак на 500, и безумным взглядом психопата проводит самые веселые дискотеки в области несмотря на то, что годится посетителям в отцы. В какой‑то момент молва расходится так широко, что диджея приглашают вести подростковые передачи на национальном телевидении, он покупает для любимой мамы квартиру у моря, а сам покупает для жизни дом на колесах. Десятилетиями диджея преследуют подколки и совсем несмешные слухи о его страсти к очень юным девушкам, да и сам он не стесняется прямо на камеру отмачивать сальные шутки и распускать руки. Но служебные расследования всякий раз заходят в тупик, а за благотворительную деятельность ведущий получает все более пуленепробиваемую протекцию — вплоть до королевы, посвящающей его в рыцари. Уже на исходе лет, старый и одинокий, диджей дает интервью въедчивому журналисту, но даже тот оказывается безоружен перед старой доброй постиронией и токсичным сарказмом собеседника, под которыми почти не видно хоть каких‑то чувств.