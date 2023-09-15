Кимпаб-сэндвич, гамджа-дог и сырные шарики: несложные рецепты закусок из корейских дорам

У Ён У впервые в жизни поссорилась с отцом, поэтому решилась на необычный для себя шаг ― переночевать у своей подруги Ра Ми. Обычно героиня ест на завтрак «кимпаб У Ён У», но подруга предпочитает кимпаб-сэндвич. Это блюдо помогло У Ён У открыться новому ― теперь ей нравится и эта вариация кимпаба!