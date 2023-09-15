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Еда

Кимпаб-сэндвич, гамджа-дог и сырные шарики: несложные рецепты закусок из корейских дорам

Афиша Daily
Сегодня в 15:28
Корейские сериалы за последние годы захватили весь мир. Если вы уже следите за судьбами персонажей дорам, то наверняка будете не против и разделить с ними обед. На русском языке вышла кулинарная книга «Мащиссоё!», а мы выбрали из нее три рецепта закусок, вдохновленных корейскими хитами.

Кимпаб-сэндвич из «Необычного адвоката У Ён У»

4 порции

© «АСТ»

У Ён У впервые в жизни поссорилась с отцом, поэтому решилась на необычный для себя шаг ― переночевать у своей подруги Ра Ми. Обычно героиня ест на завтрак «кимпаб У Ён У», но подруга предпочитает кимпаб-сэндвич. Это блюдо помогло У Ён У открыться новому ― теперь ей нравится и эта вариация кимпаба!

Ингредиенты

  • Рыба красная — 150 г 
  • Нори — 4 листа
  • Листья салатные — 4 штуки
  • Яйца куриные — 4 штуки
  • Вода — 2 стакана
  • Рис для суши — 1 стакан
  • Авокадо — 1 штука
  • Масло кунжутное — 3 столовые ложки

Приготовление

01

Предварительно промытый рис варите по инструкции на упаковке.

02

Взбейте яйца, влейте ¼ смеси в разогретую сковороду. Когда блин схватится, переверните на другую сторону. Готовому яичному блину дайте остыть. Складывайте блинчик дважды.

03

Повторите процедуру с оставшейся смесью ― должно получиться четыре блинчика.

04

Авокадо и рыбу нарежьте ломтиками, каждый салатный лист порвите на три части.

05

Выложите на бамбуковую циновку лист нори. Мысленно поделите лист на четыре равные части: на нижнюю правую часть положите яичный блин, на нижнюю левую ― рис, на верхнюю левую ― салатный лист и рыбу, на верхнюю правую ― авокадо.

06

Сделайте надрез в нижней части листа и приступайте к сборке сэндвича: нижнюю левую часть соедините с верхней, затем сложите ее с верхней правой частью, а в конце соедините с нижней правой. Оберните сэндвич в пищевую пленку и охлаждайте в течение 15 минут. Повторите процедуру с остальными листами нори.

07

Готовый кимпаб-сэндвич разрежьте пополам. Украсьте кунжутом, подавайте с соевым соусом.

Гамджа-дог из «Необычного адвоката У Ён У»

3 порции

© «АСТ»

Адвокат У Ён У и помощник Чжун Хо пошли в район академии, чтобы расследовать дело о похищении детей подсудимым Пан Гу Боном. Герои допросили ученицу академии Ким Джи ― выяснилось, что там строгий график обучения, студенты не успевали даже поесть. Закусочная рядом с академией стала спасением для детей: именно там они могли плотно пообедать. Гамджа-дог — одно из любимых блюд учеников! Попробуем приготовить?

Ингредиенты

  • Сосиски — 6 штук
  • Картофель фри замороженный — 1 упаковка
  • Мука — 3 стакана
  • Молоко — 1,5 стакана
  • Сахар — 0,5 стакана
  • Мука кукурузная — ¼ стакана
  • Разрыхлитель — 1 столовая ложка
  • Соль — 1 столовая ложка
  • Яйца куриные — 2 штуки
  • Масло растительное — по вкусу
  • Кетчуп — по вкусу
  • Горчица — по вкусу

Приготовление

01

Насадите сосиски на деревянную шпажку на три четверти. Разморозьте картофель фри и нарежьте его небольшими кубиками, выложите в миску.

02

В большой кастрюле нагрейте большое количество масла до 175 градусов.

03

В глубокой миске смешайте два вида муки, сахар, разрыхлитель и 1 столовую ложку соли. В другой миске ― молоко с яйцами. Влейте жидкость в мучную смесь и замесите однородное тесто.

04

Насыпьте немного муки в другую тарелку, чтобы обвалять сосиски.

05

Обваляйте сосиску в муке, затем окуните ее в тесто. Достаньте сосиску аккуратно. Обваляйте ее в картофеле фри.

06

Опустите готовую сосиску в горячее масло и жарьте с обеих сторон по 4 минуты. Готовые сосиски переложите на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла.

07

Подавайте гамджа-дог с кетчупом и горчицей.

Сырные шарики из «Аварийной посадки любви»

20 шариков

© «АСТ»

Сырные шарики были в сцене, когда Сэ Ри и Чжи Су играли в слова ― героиня выиграла со словом «пердимонокль». Сырные шарики ― излюбленное блюдо корейцев, которое идеально сочетается, например, с курицей.

Ингредиенты

  • Сыр твердый — 300 г
  • Масло растительное — 600 мл
  • Яйца куриные — 3 штуки
  • Мука — 4 столовые ложки
  • Сухари панировочные — 2 столовые ложки

Приготовление

01

В глубокой миске взбейте яйца, добавьте крупно натертый твердый сыр и муку.

02

Из готового сырного теста вылепите небольшие шарики. Обваляйте каждый в панировочных сухарях.

03

В высокую сковороду влейте растительное масло, чтобы оно покрывало сырные шарики наполовину. Разогрейте масло на среднем огне. Определяйте нужную температуру с помощью панировочных сухарей: когда масло вокруг сухарей будет пениться, оно готово.

04

Отправьте сырные шарики жариться с обеих сторон до образования золотистой корочки.

05

Готовые шарики просушите на бумажном полотенце, чтобы излишки масла успели стечь, а затем подавайте к столу.

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