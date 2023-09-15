Кимпаб-сэндвич, гамджа-дог и сырные шарики: несложные рецепты закусок из корейских дорам

Кимпаб-сэндвич из «Необычного адвоката У Ён У»
4 порции
У Ён У впервые в жизни поссорилась с отцом, поэтому решилась на необычный для себя шаг ― переночевать у своей подруги Ра Ми. Обычно героиня ест на завтрак «кимпаб У Ён У», но подруга предпочитает кимпаб-сэндвич. Это блюдо помогло У Ён У открыться новому ― теперь ей нравится и эта вариация кимпаба!
Ингредиенты
- Рыба красная — 150 г
- Нори — 4 листа
- Листья салатные — 4 штуки
- Яйца куриные — 4 штуки
- Вода — 2 стакана
- Рис для суши — 1 стакан
- Авокадо — 1 штука
- Масло кунжутное — 3 столовые ложки
Приготовление
Предварительно промытый рис варите по инструкции на упаковке.
Взбейте яйца, влейте ¼ смеси в разогретую сковороду. Когда блин схватится, переверните на другую сторону. Готовому яичному блину дайте остыть. Складывайте блинчик дважды.
Повторите процедуру с оставшейся смесью ― должно получиться четыре блинчика.
Авокадо и рыбу нарежьте ломтиками, каждый салатный лист порвите на три части.
Выложите на бамбуковую циновку лист нори. Мысленно поделите лист на четыре равные части: на нижнюю правую часть положите яичный блин, на нижнюю левую ― рис, на верхнюю левую ― салатный лист и рыбу, на верхнюю правую ― авокадо.
Сделайте надрез в нижней части листа и приступайте к сборке сэндвича: нижнюю левую часть соедините с верхней, затем сложите ее с верхней правой частью, а в конце соедините с нижней правой. Оберните сэндвич в пищевую пленку и охлаждайте в течение 15 минут. Повторите процедуру с остальными листами нори.
Готовый кимпаб-сэндвич разрежьте пополам. Украсьте кунжутом, подавайте с соевым соусом.
Гамджа-дог из «Необычного адвоката У Ён У»
3 порции
Адвокат У Ён У и помощник Чжун Хо пошли в район академии, чтобы расследовать дело о похищении детей подсудимым Пан Гу Боном. Герои допросили ученицу академии Ким Джи ― выяснилось, что там строгий график обучения, студенты не успевали даже поесть. Закусочная рядом с академией стала спасением для детей: именно там они могли плотно пообедать. Гамджа-дог — одно из любимых блюд учеников! Попробуем приготовить?
Ингредиенты
- Сосиски — 6 штук
- Картофель фри замороженный — 1 упаковка
- Мука — 3 стакана
- Молоко — 1,5 стакана
- Сахар — 0,5 стакана
- Мука кукурузная — ¼ стакана
- Разрыхлитель — 1 столовая ложка
- Соль — 1 столовая ложка
- Яйца куриные — 2 штуки
- Масло растительное — по вкусу
- Кетчуп — по вкусу
- Горчица — по вкусу
Приготовление
Насадите сосиски на деревянную шпажку на три четверти. Разморозьте картофель фри и нарежьте его небольшими кубиками, выложите в миску.
В большой кастрюле нагрейте большое количество масла до 175 градусов.
В глубокой миске смешайте два вида муки, сахар, разрыхлитель и 1 столовую ложку соли. В другой миске ― молоко с яйцами. Влейте жидкость в мучную смесь и замесите однородное тесто.
Насыпьте немного муки в другую тарелку, чтобы обвалять сосиски.
Обваляйте сосиску в муке, затем окуните ее в тесто. Достаньте сосиску аккуратно. Обваляйте ее в картофеле фри.
Опустите готовую сосиску в горячее масло и жарьте с обеих сторон по 4 минуты. Готовые сосиски переложите на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла.
Подавайте гамджа-дог с кетчупом и горчицей.
Сырные шарики из «Аварийной посадки любви»
20 шариков
Сырные шарики были в сцене, когда Сэ Ри и Чжи Су играли в слова ― героиня выиграла со словом «пердимонокль». Сырные шарики ― излюбленное блюдо корейцев, которое идеально сочетается, например, с курицей.
Ингредиенты
- Сыр твердый — 300 г
- Масло растительное — 600 мл
- Яйца куриные — 3 штуки
- Мука — 4 столовые ложки
- Сухари панировочные — 2 столовые ложки
Приготовление
В глубокой миске взбейте яйца, добавьте крупно натертый твердый сыр и муку.
Из готового сырного теста вылепите небольшие шарики. Обваляйте каждый в панировочных сухарях.
В высокую сковороду влейте растительное масло, чтобы оно покрывало сырные шарики наполовину. Разогрейте масло на среднем огне. Определяйте нужную температуру с помощью панировочных сухарей: когда масло вокруг сухарей будет пениться, оно готово.
Отправьте сырные шарики жариться с обеих сторон до образования золотистой корочки.
Готовые шарики просушите на бумажном полотенце, чтобы излишки масла успели стечь, а затем подавайте к столу.