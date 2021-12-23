Татьяна Пахомова жила и работала моделью в Париже. Но однажды поехала в Гонконг, влюбилась в него и уже 11 лет там живет. За это время она открыла свой салон красоты. Поговорили с ней о том, почему Гонконг сложно назвать городом с китайской культурой, каково живется в одном из самых дорогих мегаполисов и в чем особенность местной бьюти-сферы.

Я родилась в Алуште, но уже с 12 лет была в постоянных разъездах: сперва со школой волейбола, потом по учебе. А в 19 ушла в модельный бизнес и стала жить между Миланом и Парижем. В Гонконг попала случайно: просто решила провести каникулы в Азии, потому что никогда там раньше не была. И попросила агента найти мне контракт в Китае, а после возвращения в Париж поняла, что Гонконг мне нравится больше. И в 23 года я там осела. Гонконг — это отдельное государство в государстве, очень нетипичная Азия. До 1997 года его арендовала Британия, а потом он был возвращен Китаю. Тут до сих пор есть разделение на «материковых» китайцев и гонконгцев. А еще два официальных языка — английский и китайский, своя валюта — гонконгский доллар и возможен безвизовый въезд для россиян на 14 дней (на другую территорию Китая въезд без визы запрещен. — Прим. ред.). Пять вещей, которые привлекли меня в Гонконге

Язык . Все надписи дублируются на английском, что упрощает коммуникацию.

. Все надписи дублируются на английском, что упрощает коммуникацию. Разнообразная природа . В Гонконге небоскребы (их тут больше, чем в Нью-Йорке) соседствуют с зелеными парками. В центре города есть очень красивый ботанический сад с редкими растениями и птицами. А за полчаса ты можешь добраться из центра до побережья или пойти на хайкинг. Часть города занимает остров Лантау, где находится природный парк с прекрасными пляжами.

. В Гонконге небоскребы (их тут больше, чем в Нью-Йорке) соседствуют с зелеными парками. В центре города есть очень красивый ботанический сад с редкими растениями и птицами. А за полчаса ты можешь добраться из центра до побережья или пойти на хайкинг. Часть города занимает остров Лантау, где находится природный парк с прекрасными пляжами. Возможности . Тут легко найти работу или подработку, даже во время пандемии.

. Тут легко найти работу или подработку, даже во время пандемии. Безопасность . Мои дети спокойно перемещаются по городу. Вы можете забыть сумку, а потом вернуться за ней — и она будет на том же месте.

. Мои дети спокойно перемещаются по городу. Вы можете забыть сумку, а потом вернуться за ней — и она будет на том же месте. Мультикультурность. Здесь много людей разных национальностей, поэтому мне не бывает тут грустно и одиноко.

© Екатерина Карпова

Мое первое жилье в Гонконге мне подобрало агентство. Это была небольшая комната, в которую помещалась только двухъярусная кровать. Там не хватало места, даже чтобы полностью раскрыть чемодан! При этом квартира была в хорошем районе.

Гонконг регулярно попадает в список городов с самыми высокими ценами на недвижимость. Здесь есть «муравейники» — 50-этажные здания, куда напихано много квартир с маленьким метражом. У меня были знакомые, которые снимали жилье без окна и кондиционера.

Типичная история: комнатка площадью 10 кв. м, где рядом с кроватью за шторкой находится туалет-душ. Подобное жилье может стоить от 1000 гонконгских долларов в месяц (на момент публикации материала курс гонконгского доллара по отношению к рублю — 1 к 9,46. — Прим. ред.). Здесь также есть районы, где люди живут в совсем маленьких клетках площадью 1,5 кв. м : в одной и той же комнате они спят, едят, готовят, принимают душ. В Гонконге много земли, но не везде можно строить. Население города около 7,5 млн человек, поэтому такие квартиры-клетки пользуются спросом. Правда, за последние три года появились новые районы с просторными комнатами — я с мужем и тремя детьми как раз переехала в такой. У нас сервис-апартаменты: большой ЖК, где есть детский сад, фитнес, супермаркет, бассейн, кафе, разные активности для детей и взрослых. Цены на аренду в нашем доме начинаются от 15 тыс. (здесь и далее цены указываются в гонконгских долларах. — Прим. ред.) за апартаменты с одной спальней и доходят до 100 тыс. за 4-х комнатные апартаменты. В городе мало кто покупает жилье. Во-первых, оно плохого качества и стоит безумно дорого. Во-вторых, из‑за протестовМассовые антиправительственные протесты в Гонконге, начавшиеся из‑за планов властей разрешить экстрадицию предполагаемых преступников в Китай. 2019 года люди откладывают деньги — а вдруг придется уехать? Ходят слухи о том, что скоро будет снижение цен на аренду, но ничего не изменилось.

© Екатерина Карпова

Про особенности модельного и бьюти-бизнеса в Гонконге Правила модельного бизнеса в Гонконге отличаются от европейских и американских. Тут девушкам в статусе топ-модели платят столько же, сколько и остальным . Если в Европе имеет значение, в каких показах ты участвовала и какое у тебя портфолио, то в Гонконге — нет. Тут востребованы модели с любой внешностью. На фоне пандемии объем работы резко сократился, отвалился Китай, который раньше давал одну треть заказов. Плюс в городе стало еще больше моделей-фрилансеров, которые готовы работать дешево, поэтому модельные гонорары падают. Я ушла из моделинга шесть лет назад, но иногда раз в год участвую в съемках. До пандемии средний заработок модели мог быть от 5000 до 10 000 американских долларов в месяц. Работу можно найти в специальных группах в соцсетях и в чатах в вотсапе.

Китайцам нравятся люди европейской внешности, они даже могут сфотографировать тебя или попросить о фото, в Гонконге же такое редкость. Тут нет моды на определенную внешность или национальность, скорее, модель выбирают в зависимости от задачи съемки. За все время работы я только один раз столкнулась с дискриминацией по внешности. На одной из съемок в самый последний момент меня поменяли местами с девушкой-азиаткой, и на обложку попала она.

© Из личного архива

Переход из модельной индустрии в бьюти-сферу произошел сам собой восемь лет назад. После родов мне нужно было за три месяца сбросить вес к съемкам. Для этого я поехала в Киев, где модельный агент нашла мне классного мастера-косметолога — записаться к нему без знакомств было невозможно, потому что он работает только с известными людьми. Результат так вдохновил меня, что я захотела сделать что‑то подобное для себя и друзей (речь идет об услуге аппаратной коррекции фигуры, которую предоставляют врачи-косметологи. — Прим. ред.). В Гонконге сложно найти грамотного специалиста. Местные толком не знают, как использовать аппараты в косметологии. Если в России каждый второй сотрудник бьюти-индустрии имеет диплом, то здесь в салонах обычно работают мигрантки из Филиппин или Непала, которые в лучшем случае окончили двухнедельные курсы. Иногда мастера даже не знают название аппарата, на котором работают, не говоря уже о технологии .

Чтобы открыть в Гонконге салон красоты, лицензия не нужна. Но нужна страховка и регистрация всех сотрудников, оформление компании и банковский счет. Самое сложном в этом всем — открыть счет в банке. Для этого нужна кредитная история и нетуристическая виза.

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В Гонконге у властей нет цели завалить бизнес, государство понимает, что от его процветания зависит экономика страны. Поэтому тут лояльно относятся к ошибкам: если ты сделал что‑то не так, в первый раз выпишут предупреждение. Например, однажды мы не сделали обязательную страховку на сотрудников. Меня вызвали в суд, где выписали символический штраф и предупредили, что в следующий раз он будет гораздо выше. Чаще всего с проверками приходят пожарные — около пяти раз в год. Вот кого все боятся. Они проверяют не конкретное заведение, а здание целиком. Так как мы находимся в небоскребе, на лестничной клетке обязательно будет чей‑то мусор, за который могут оштрафовать. А так — за восемь лет ведения бизнеса в Гонконге мне кажется, что здесь проверок меньше, чем в России. У нас строго следят за оплатой налогов. Я, как работодатель, ответственна за своих сотрудников. Был случай, когда два специалиста случайно просрочили оплату налогов. Мне пришло официальное письмо о том, что если они не оплатят штраф, то 20 тыс. через 30 дней превратятся в 40 тыс. То есть тут давят на работодателя, а не на сотрудников. Налоги платят все. Индивидуальный налог зависит от чистой прибыли и варьируется от 2 до 17%. Например, если ваш чистый заработок меньше 50 тыс. в месяц, вы платите 2%. Если выше 200 тыс. — 17%. Из облагаемой суммы можно запросить вычет затрат на аренду помещения, обучение и не только. Всерую или вчерную здесь почти никто не работает, разве что самозанятые на дому. Если оплачивать налоги в срок — это будет небольшая сумма.

© Из личного архива

Почему в Гонконге нет душа Шарко и антицеллюлитного массажа Не представляю, как в России выживают салоны красоты в условиях такой большой конкуренции. Все в мире знают, что самые лучшие специалисты в СНГ. В Гонконге существует огромное количество бьюти-студий, но в них нет профессионалов. Наш салон выгодно выделяется, потому что мы следим за качеством. У гонконгцев свои представления о процедурах красоты, поэтому после открытия салона мне пришлось полностью сменить концепцию. Например, я хотела предлагать душ Шарко, антицеллюлитный массаж и другие аппаратные процедуры для тела. Мне казалось, я нашла уникальную нишу и вообще молодец — раз в городе такого нет, то все обязательно пойдут к нам. Но в процессе я поняла, почему именно эти процедуры в Гонконге не стали популярными. На самом деле в городе очень прощупан рынок, и если этого нет, значит, это невыгодно . Например, душ Шарко нельзя сделать, потому что подключить подобный напор воды здесь в принципе невозможно. Наш арендодатель запросил за это астрономическую сумму. Антицеллюлитного массажа нет, потому что у местных просто не бывает целлюлита. Другая особенность местного характера: азиаты не любят боль. То есть они никогда не пойдут на болезненную процедуру, даже если после нее будет хороший эффект. Тут регулярно ухаживают за лицом, негативно относятся к филлерам и инвазивным процедурам и падки на известные бренды. Для китайцев важно, чтобы сразу после процедуры они выглядели хорошо и могли куда‑то пойти. Самые популярные процедуры в моем салоне: уходовые процедуры за лицом, аппаратная косметология, маникюр и педикюр.

© Из личного архива

Я горжусь, что мы были первыми, кто привез в город аппаратный маникюр и педикюр. Эта тема, как и гель-лак, становится все более популярной, поэтому мы начали проводить обучение.

У китайцев простые запросы. Это русская клиентка проверит каждый пальчик и попросит переделать, если что‑то не так. Местным все равно: они приходят в салон провести время. Им важны атмосфера, обслуживание, но не результат.

Если в России мастера постоянно учатся, то в Гонконге часто у людей нет мотивации. Мне кажется, что это связано с культурой: тут идут не к конкретному мастеру, а в салон. Плюс повышать квалификацию негде. Банально, но многие топ-салоны не выполняют стерилизацию инструментов. Отношение к работе не зависит от национальности, я встречала очень разных людей. Есть девушки, которым просто нужно показать, как правильно, — и они будут делать только так. А есть те, которым сложно что‑то объяснить, — им просто не интересно. При этом я как работодатель в ловушке: уволить человека сложно из‑за контракта, а найти ответственного специалиста нелегко. Салон приносит основную часть прибыли, обучение и продажа оборудования для процедур — 10%. Мы развиваем эту тему семь лет, но только последние 2–3 года виден результат. Аппаратный маникюр и педикюр — новое направление в Азии. Мы и сейчас продолжаем вкладывать много денег и времени в то, чтобы люди понимали, зачем это и как работает. Как мы продвигаем салон? Тикток в Китае запрещен, его невозможно скачать. Инфлюэнсеров уровня Насти Ивлеевой тут нет: блогеров вообще немного, и экспаты не особо за ними следят. Реклама в соцсетях здесь тоже не работает. Но в Гонконге люди доверяют отзывам и публикациям в СМИ. Например, есть онлайн-издания, которые составляют платные рейтинги топ-мест по городу. И они действительно работают.

© Екатерина Карпова

Как протесты 2019-го изменили жизнь в городе Протесты вспыхнули в июне 2019 года. Люди были против принятия закона об экстрадиции преступников на территорию Китая. Постараюсь объяснить. «Китайский вопрос» в Гонконге — острая тема. Как я уже говорила, город до 1997 года принадлежал Британии, поэтому местное население воспитано в английских традициях и не отождествляет себя с Китаем. До 2047 года город сохранит статус особого административного округа. То есть до этого момента у города будет своя Конституция, система управления и валюта. Затем он перейдет под управление Китая. Местные видят в законе об экстрадиции еще одну попытку закрепить влияние Китая в Гонконге. Поэтому такое вмешательство в суверенную политику всколыхнуло и без того антикитайское настроение в городе. Во время протестов я впервые почувствовала себя небезопасно в Гонконге. Сначала протест был мирный, но потом все переросло в схватки с полицией, применение оружия и слезоточивого газа. Наш салон находится на втором и третьем этаже, помню, как однажды увидела в окно разбегающуюся толпу. Оказалось, распылили слезоточивый газ, он дошел и до нас.

© Екатерина Карпова

Протесты ударили и по бизнесу, в том числе ретейлу. Больше всего пострадали центральные районы. Периодически закрывали детские сады и школы из‑за опасной обстановки. В этот период ощутимо снизился поток туристов, многие местные мигрировали.

Еда, шопинг и транспорт в Гонконге Гонконг — мультикультурный город, поэтому тут можно найти любую еду: от ресторанов со звездой Michelin до забегаловок с растворимой лапшой. Есть даже киоски в китайских районах, где прямо на витринах показывают жареных голубей. Мы покупаем органическую еду хорошего качества в магазине у дома. Например, 250 грамм помидоров стоит 25–40 гонконгских долларов, 6 бутылок воды в упаковке — 70–110, багет — 25–30. На развес обычно ничего не продают — все находится в расфасованных упаковках. Без учета алкоголя на семью из пяти человек мы тратим 1 500–2000 долларов на три-четыре дня.

Здесь рай для шопоголиков. В Гонконге много бутиков и дисконт-центров. До пандемии тут был отдельный вид туризма: китайцы приезжали с огромными чемоданами и устраивали очереди около Dior или Chanel, потому что на брендовые вещи цены в Гонконге намного ниже. Хотя я бы сказала иначе: это в китайских бутиках цены в два раза выше. Азиаты любят известные бренды и дорогие украшения. Экспаты более спокойно относятся к теме шопинга, предпочитая удобную, спортивную одежду и распродажи. Еще у нас почти нет пробок: это связано с доступностью общественного транспорта и небольшим количеством машин.

В местном метро можно запросто встретить владельцев казино или знаменитостей.

Город находится на 113-м месте в списке мегаполисов по количеству автомобилей на 1000 человек.

© Екатерина Карпова

Личные автомобили есть не у всех. В городе дорогие парковки, есть они не везде, а штрафы за неправильную парковку высокие. Есть плата за то, чтобы проехать по определенным постам и туннелям. Например, въезд из района Kowloon на Hong Kong Island стоит 75 гонконгских долларов. В аэропорту вы не найдете прокат машин: это сделано для того, чтобы люди чаще пользовались такси, метро и автобусы. Поездка по городу на такси в среднем стоит 30–80 долларов, а из аэропорта — 300. Как живет город в эпоху пандемии Коронавирус стал вторым ударом для бизнеса после протестов. В прошлом году мы были закрыты почти полгода. Расходы салона — около 500 тыс. гонконгских долларов в месяц. Я продолжала платить зарплату. Один раз лендлорд сделал нам скидку на аренду, плюс государство дало субсидии на 250 тысяч. В Гонконге был жесткий локдаун. Сами азиаты законопослушные, поэтому все соблюдали правила. За все время пандемии число заболевших в городе не превысило 2000 человек. С конца февраля 2021-го нас никто не закрывает. Сейчас работают карантинные центры: если ты контактировал с больным, тебя на три недели помещают в отель, где ты живешь в комнате и не можешь выходить за ее пределы . Очень унылое место. У нас есть специальное приложение с QR-кодами, которые нужно сканировать на входе в общественные заведения. На нас давят вакцинированием: если ты не привит, то не можешь свободно перемещаться. Заведения, где сотрудники не привиты, работают с ограничениями. Поэтому я и девушки из салона вакцинировались. У нас доступна китайская вакцина CoronaVac и Pfizer. Экспаты более остро реагируют на ограничения. Знаю случай, когда целый дом, где в том числе жили иностранцы, полностью поместили в карантинный центр. Кто‑то подключил адвокатов, так как посчитал, что это ущемление прав и свобод. В итоге всех через неделю отпустили на домашний карантин. В Гонконге никто не обсуждает происхождение вируса — эта тема непопулярна. Но шутят, что кто‑то неудачно съел летучую мышь. Фитнес-клубы, музеи, салоны красоты, кинотеатры продолжают работать. Самым популярным досугом остаются бары и рестораны. Сейчас за одним столом могут сидеть не больше чем четыре человека. Также популярны staycations — короткий отдых в отеле и походы в спа. Возобновляются круизы по морю.