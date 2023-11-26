Хидэо Кодзима назвал лучшее аниме 2023 года

Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима назвал «Голубоглазого самурая» от Netflix лучшим аниме 2023 года. Он считает, что можно многое упустить, не посмотрев этот сериал.
Первые две серии Кодзима посмотрел 20 ноября и рассказал о своем восторге. «Убийства, декорации, экшн, насилие, эротика! Все элементы, цвета, движения и дыхания прекрасно передают „японское представление“! Это приносит удовольствие. Драма о мести голубоглазого самурая во времена национальной изоляции. Интересная тематика», — написал создатель Death Stranding.
23 ноября Кодзима досмотрел «Голубоглазого самурая» полностью, не разочаровавшись. «Это визуальная работа, превосходящая здравый смысл анимации», — написал он. Геймдизайнер похвалил студию Blue Spirit. По его словам, новое поколение компьютерной анимации «достигло поворотного момента» с «Человеком-пауком: Через вселенные» и «пришло к зрелости» с «Аркейном», а «Голубоглазый самурай» — это новый уровень.
Кодзима похвалил проработку персонажей. «Поначалу я не был уверен насчет Ринго, Тайгена и Акеми, не говоря уже о главной героине Мизу. Но по мере того, как сериал раскрывает их происхождения, я чувствовал к ним все большую симпатию и видел их привлекательность», — поделился он.
«Голубоглазый самурай» вышел на Netflix в начале ноября. Главная героиня Мизу сталкивается с предрассудками и патриархатом в крайне женоненавистническом обществе самураев XVII века. Она проводит годы скрытной жизни за тренировками, чтобы стать лучшим воином и отомстить за смерть своей матери.
Анимация «Голубоглазого самурая» сочетает в себе 2D- и 3D-стили. Над сериалом работал сценарист «Логана» и «Бегущего по лезвию 2049» Майкл Грин.