Хидэо Кодзима назвал лучшее аниме 2023 года

Кодзима похвалил проработку персонажей. «Поначалу я не был уверен насчет Ринго, Тайгена и Акеми, не говоря уже о главной героине Мизу. Но по мере того, как сериал раскрывает их происхождения, я чувствовал к ним все большую симпатию и видел их привлекательность», — поделился он.