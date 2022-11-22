В заключительной серии главная героиня в исполнении Татьяны Маслани выбирается из своего сериала в реальный мир через меню на стриминговом сервисе, чтобы спросить у демиурга киновселенной Кевина ФайгиПродюсер всех марвеловских фильмов и сериалов., что, черт возьми, происходит в ее сольном проекте. К тому моменту в «Женщине-Халке» царит полная несуразица, а список претензийФильмы «Марвел» заканчиваются одинаково, их сценарии буквально трещат по швам, супергероев слишком много, и они часто появляются в самый последний момент из ниоткуда, авторы редко прислушиваются к женщинам, а у большинства мужских персонажей проблемы с отцами и т. д., которая героиня Маслани предъявляет Файги, — это стандартный набор жалоб, постоянно звучащих в адрес марвеловских фильмов: они повторяются . Во всем этом можно было бы увидеть невероятную самоиронию (особенно в фигуре Файги, который на самом деле оказывается спойлером Не человеком, а искусственным интеллектом.), если бы этот постмодернистский ход не сигнализировал о реальном творческом тупике, в который на пятнадцатом году своего существования уперлась киновселенная «Марвел». Студия столкнулась с жесточайшим кризисом — прежде всего идейным.