Пиратская удача: почему «Ван-Пис» стал самой хитовой адаптацией аниме от Netflix?

Эйитиро Ода начал писать и рисовать оригинальную мангу в 22 года и, конечно, не был к тому моменту мастером ни одного из перечисленных жанров. Он скорее подкупал читателя, как и его герой, самоуверенностью и целеустремленностью. А еще непринужденностью исполнения, которая, увы, в новой экранизации была несколько растеряна. Манга «Ван-Пис» с ее каракульными дизайнами и нарочито мультяшными схватками ритмом напоминает легкий газетный гэг-стрип, скажем, про пса Снупи или Мурзилку. В то же время сериал «Ван-Пис» — настоящий блокбастер, где пафос сентиментальных встреч и расставаний рисунки-кривули уже не сбивают, а битвы сняты с размахом игровых ремейков классических диснеевских мультиков. Впрочем, сложно вспомнить, когда в этих диснеевских ремейках последний раз можно было наблюдать такую приятную мультяшность экшена и красочность образов.