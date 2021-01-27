С 28 января на «Кинопоиск HD» выходит «Топи» — новый мистический сериал от сценариста и писателя Дмитрия Глуховского («Метро 2033», «Текст»). Разбираемся, насколько успешной оказалась эта очередная попытка сделать зрителям страшно на русском этнографическом материале.

Все начинается с эффектного пролога: пятеро горожан высаживаются на глухой железнодорожной станции без платформы и встречают своего водителя на старенькой иномарке: актер Максим Суханов в этой роли, улыбающийся гнилыми зубами, — это идеальное воплощение клише зловещего реднека из американских хорроров . Поездка в компании внешне отталкивающего, но жутко разговорчивого шофера оказывается недолгой: случается авария, авто переворачивается, все разбиваются. Главный герой (Иван Янковский), внезапно погибающий на первых минутах действия, — это и вправду весьма эффектно. Увы, дальше сценарий разворачивается не столь гладко. По сравнению с неэффективным сериалом неопределенного жанра «Топи» (жанра «мистика» в голливудском словаре, строго говоря, никогда не существовало) предыдущее экранное сотрудничество писателя Глуховского и актера Янковского, кино «Текст», было образцовым корейским триллером. Там после не менее эффектного пролога действие стремительно переносилось в будущее; здесь же время самым скучным образом отматывается назад. Вся первая серия — это сплеча раскрывающий главных героев флешбэк, то есть непростительная пробуксовка.

Трейлер сериала «Топи»

Зрителю доносится следующая информация. Герой Янковского — неизлечимо больной стартапер (сомнительное приложение TrueTalk — это как телеграм, только со встроенным детектором лжи), по наставлению матери отправляющийся в деревенский монастырь за чудом. Среди неправдоподобно быстро отзывающихся на его клич в фейсбуке спутников — уволенный журналист в поисках сенсации и трое бегущих от собственной жизни девушек: одна убегает от деспота-отца после похорон сестры, другая скрывается с места преступления, третья пытается обогнать собственное старение. Кажется, нас настраивают на то, что речь пойдет о взрослых духовных поисках, ведь на героев, почти всем из которых уже 30, свалились столь тяжелые проблемы. Однако скоро выясняется, что ведут они себя скорее в традициях американских хорроров о подростках, чем русского экзистенциального романа. По дороге в поезде их основной интерес — выпивка и случайный секс; диалоги состоят из неловких англицизмов и избыточного мата. По прибытии в загадочный монастырь сериал тоже превращается не в глубокомысленную эзотерику (как, например, было в «Юрьевом дне» Серебренникова и Арабова — многократно более эффектной отечественной мистике о провинциальном монастыре), а остается бледной версией молодежного ужастика . Первый хоррор-сетпис случается лишь в середине второго эпизода. Это исследование героями сырых коридоров заброшенного монастыря, во время которого они полностью предаются жанровым клише: сначала разделяются поодиночке, а потом в шутку пугают друг друга. Продолжение хоррор-антуража — мертвая северная деревня, ржавый уазик с надписью «Милиция» да неестественно розовые облака над лесом.

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