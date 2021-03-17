Станислав Зельвенский — о четырехчасовой авторской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера, рассказывающей о том, как Бэтмен объединил главных героев DC. Снайдер триумфально вернулся к проекту спустя пять лет.

Едва ли прямо историческое событие, но как минимум удивительный, заслуживающий пристального внимания курьез. Не секрет, во что в век цифровых носителей превратились так называемые режиссерские версии фильмов. Когда‑то — символ борьбы творцов и меркантильных студий, сегодня это (за редкими исключениями, среди которых, по совпадению, «Супермен-2» Ричарда Доннера) устраивающее всех маленькое уютное предприятие: режиссер получает возможность вернуть пару дорогих сердцу вырезанных сцен и, может быть, заветный финал, студия — шанс с минимальными затратами продать фильм еще разок, гики — законный повод пересмотреть любимое кино в пятнадцатый раз. История с новой версией «Лиги справедливости» — будем, как все, называть ее «Снайдеркатом» — выглядит несовременно. Совсем коротко напомним, в чем дело: четыре года назад Зак Снайдер снял для «Уорнер Бразерс» «Лигу», но на постпродакшене его то ли уволили, то ли он ушел сам из‑за семейной трагедии (кажется, все это случилось параллельно), и фильм очень радикально сократил и переделал Джосс Уидон. Та версия все равно прошла неудачно, вселенная DC сменила курс, фанаты создали целое движение, умоляя студию выпустить авторскую версию Снайдера, и после затяжного маркетингового театра — вуаля. «Уорнеры» потратили, в дополнение к первоначальным тремстам, еще минимум 70 миллионов (были даже небольшие досъемки), Зак Снайдер предстал трагическим титаном в духе Копполы , фанатское комьюнити празднует беспрецедентную победу над голливудским мейджором, у студии наверняка собственное мнение насчет того, кто что выиграл.

Главная особенность «Снайдерката» — он идет четыре часа, ровно в два раза дольше, чем прокатная версия (и поделен на шесть глав плюс эпилог по образцу, видимо, мемов времен «Ирландца»). В самых общих чертах сюжет тот же, что и прежде: после гибели Супермена на Землю прибывает инопланетный злодей Степной волк с армией летающих «парадемонов», Бэтмен рекрутирует союзников-супергероев — Чудо-женщину, Аквамена, Киборга и Флэша, — а потом они решают воскресить Человека из стали.

Но разница, конечно, колоссальная. Уидон попытался сдвинуть «Лигу» в сторону «Мстителей», более легкомысленного, динамичного и веселого зрелища, супергеройского «бадди-муви» — но поскольку он работал все-таки с чужим материалом, фильм получился насколько симпатичным, настолько и бестолковым, весь в порезах с торчащей оттуда ватой. Теперь Снайдер методично все заштопал и восстановил: у каждого героя — подробно расписанная траектория (особенно выиграли Киборг, Флэш и, пожалуй, Лоис Лейн), у каждого жеста — предыстория и последствия. Новый монтаж, новая цветокоррекция, новая музыка. Несколько новых персонажей (в основном они появляются мимолетно, но фанбои будут, видимо, в восторге). Сильно расширенные флешбэки — похоже то на «Марвел», то на «Властелин колец» , зато мелькнули даже нацисты.

Подробности по теме Зельвенский о «Лиге справедливости»: веселее вместе Зельвенский о «Лиге справедливости»: веселее вместе

Главная сюжетная мутация в том, что Степной волк (у которого сверкающий новый look) оказывается не гигантом вроде Таноса, а мелкой сошкой на посылках у серьезных ребят, которых смешно зовут Дарксайд и Десад. Еще Снайдер, негодяй, напрочь вырезал русскую семью с ружьем (а город Пожарнов, в котором взорвалась АЭС и где разворачивается финальная битва, с неопределенного севера переехал под Москву). Вообще, последний час отличается наиболее радикально.

Поскольку это не первый фильм Зака Снайдера, который мы смотрим, удивляться тут особо нечему: «Лига» вполне органично стыкуется с тем же «Бэтменом против Супермена» (который, помнится, все возненавидели). На начальных титрах с жутким воем умирает Супермен, и в таком примерно тоне эти четыре часа и тащатся. Бэтмену снятся кошмары, Лоис Лейн грустит под Ника Кейва, Аквамен выпивает, у всех травмы и сложные отношения с родителями. Битвы поставлены с оперным апломбом, и вместо Junkie XL можно было бы все озвучить Вагнером. Шутки есть, но тоже грустные: дома у Бэтмена, например, не хватает кружек на пятерых.

© HBO Max/Warner Bros.

И с одной стороны, это все чрезвычайно впечатляет — масштабом, глубиной разработки, цельностью авторского видения, каким‑то священным безумием. И на реддите обо всем этом сейчас напишут гигабайты слов. В то же время «Снайдеркат» остается изнурительным, очень темным, очень шумным, невообразимо и, по правде говоря, неоправданно длинным фильмом. Он еще и бравирует своей бескомпромиссностью: например, на четвертом часу один из героев решает послушать издевательски подробное послание с наставлениями от покойного отца, а потом следует серия психоделических финалов, готовящих нас к сиквелам, которых, судя по всему (впрочем, кто знает), уже никогда не будет. Но есть и еще кое‑что: шесть часов «Лиги» — совершенно бесценный материал для тех, кто интересуется механикой кино. В каком‑то смысле это сеанс магии с разоблачением , уникальное свидетельство того, как работает и из чего складывается современный блокбастер. Зритель получает возможность увидеть, как по-разному можно нарезать одни и те же сцены, как в них преобразуются диалоги, как можно менять настроение и динамику с помощью музыки или CGI, как можно выворачивать сюжет, что делать с артистами — словом, как разные режиссеры на одном фильме добиваются совершенно разных задач. «Снайдеркат» — не только монумент, но и документ, и во втором качестве он, не исключено, простоит даже подольше.

7 / 10 Оценка

Станислава Зельвенского

«Лига справедливости Зака Снайдера» в подписке «КиноПоиск HD» c 18 марта