Николас Кейдж в роли Дракулы и его слуга Николас Холт в трейлере «Ренфилда»

На ютьюб-канале Universal Pictures появился трейлер комедийного хоррора «Ренфилд», в котором главные роли исполнили Николас Холт и Николас Кейдж. Он выйдет в кинопрокат 14 апреля.
Фильм расскажет историю молодого человека по имени Ренфилд, который стал помощником вампира Дракулы. Босс вынуждает его добывать ему пропитание и выполнять любые прихоти.
Взамен Дракула наделяет Ренфилда сверхъестественными силами. Однако они не слишком утешают юношу: он мечтает освободиться от «токсичных отношений» со своим кровожадным начальником.
В трейлере Ренфилд, которого сыграл Холт, обращается в группу поддержки и посещает психотерапию, рассказывая там, как нелегко ему приходится. Однажды на сессию приходит незваный гость — сам Дракула. В его образе предстает Кейдж.
В ленте, помимо Холта и Кейджа, снялись Аквафина, Бен Швартс и Адриан Мартинес. Режиссером фильма выступил Крис Маккей.
Сценарий комедии написал Райан Ридли по мотивам оригинальной идеи создателя «Ходячих мертвецов» Роберта Киркмана. Последний выступил продюсером картины вместе с Дэвидом Алпертом, Брайаном Фурстом, Шоном фурстом и МакКеем, а также Самантов Нисенбоим.