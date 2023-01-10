Бюджет, уход арт-директора и хаос: THR рассказал о проблемах с производством «Мегалополиса» Копполы

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола столкнулся с проблемами при работе над своим новым масштабным проектом — фильмом «Мегалополис». Об этом рассказал The Hollywood Reporter.
По информации издания, картину уже отсняли наполовину, однако дальнейшее ее будущее вызывает сомнения. Дело в том, что проект потерял всех ключевых специалистов, отвечающих за дизайн и художественное решение фильма.
В декабре Коппола уволил всю команду, занимавшуюся визуальными эффектами. После этого над лентой отказались работать художник-постановщик Бет Микл и арт-директор Дэвид Скотт. Сейчас режиссер набирает новых специалистов на замену.
Кроме того, производство «Мегалополиса» оказалось дороже, чем создатели фильма рассчитывали изначально. Судя по всему, Копполе придется вложить в свой амбициозный проект собственные деньги.
Общий бюджет картины должен был составить и без того 120 млн долларов, но съемки потребовали дополнительных средств. Ситуация столь сложна, сообщают источники, что под вопросом находится запланированное продолжение съемок.
Кинематографистам предстоит провести еще около 40 рабочих смен. В ходе них, как задумывал Коппола, планировалось использовать технологии наподобие тех, которые применялись при съемках сериала «Мандалорец».
Однако изменения в команде фильма и его возрастающая стоимость вынудили режиссера работать более привычным образом — с использованием хромакея. Получится ли у Копполы теперь реализовать все свои идеи, пока неизвестно.
«Он потратит гораздо больше денег, чем намеревался. Вы можете представить, насколько много он уже инвестировал. Было бы невероятно горько не закончить этот фильм», — отметил один из собеседников THR.
Такая опасность, судя по всему, существует. Один из уволенных Копполой VFX-художников признался, что отказ режиссера работать с ним стал своеобразным «благословением». Атмосферу на съемочной площадке он назвал хаосом.
«Это было абсолютное безумие — находиться на этих съемках», — поделился он. Тем не менее Коппола не намерен сдаваться. Новых сотрудников он утвердит уже на текущей неделе, написало издание.
«Мегалополис» находится в разработке уже не одно десятилетие. Коппола сам написал сценарий своей будущей картины. Лента, по задумке режиссера, покажет эпическую историю о политических амбициях, гениальности и противоречивых интересах. Действие развернется в Новом Риме, которым режиссер считает Нью-Йорк.
«Где‑то в будущем, после того как я уйду, все, чего я хочу, — это чтобы они [люди] обсудили [„Мегалополис“] и то, является ли общество, в котором мы живем, единственно возможным для нас? Как мы можем сделать его лучше? Образование, психическое здоровье? Что на самом деле предлагает этот фильм — это мысль, что утопия не является местом», — говорил Коппола.
В актерский состав картины войдут Шайя ЛаБаф («Арахисовый сокол», «Трансформеры»), Джейсон Шварцман («Французский вестник», «Королевство полной луны»), Талия Шайр («Крестный отец»), Грейс ВандерВол («Старгерл»), Кэтрин Хантер («Трагедия Макбета») и Джеймс Ремар («Рога»). Кроме того, к проекту присоединились Адам Драйвер, Форест Уитакер, Натали Эммануэль, Джон Войт, Лоренс Фишберн и Обри Плаза.