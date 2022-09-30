В новом фильме Йоргоса Лантимоса снимутся Эмма Стоун, Джесси Племонс, Уиллем Дефо и Маргарет Куолли

Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Маргарет Куолли и Джесси Племонс войдут в актерский состав нового фильма греческого режиссера Йоргоса Лантимоса, известного по фильмам «Лобстер» и «Фаворитка». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Картина будет называться «And» («И»). Она будет основана на сценарии, который написал сам Лантимос вместе с Эфтимисом Филиппоу («Убийство священного оленя», «Лобстер»). Сюжет ленты пока держится в секрете.

Производством фильма займутся кинокомпании Element Pictures, Film4 и Searchlight. Съемки начнутся в октябре в Новом Орлеане. Продюсерами проекта выступят Эл Гуини, Эндрю Лоуи и Кася Малипан.

«Сотрудничество с Йоргосом продолжает быть одним из главных событий для нас в Searchlight, и это еще один по-настоящему оригинальный проект, который выделяет его работу», — сказали президенты Searchlight Дэвид Гринбаум и Мэттью Гринфилд.

Эмма Стоун уже работала с Лантимосом в прошлом. Она сыграла одну из центральных ролей в драме «Фаворитка», а также снялась в картине «Бедные-несчастные» по роману Аласдера Грея — эта лента выйдет на экраны в ближайшее время.

Джесси Племонс недавно появился в драме Джейн Кэмпион «Власть пса». В последнее время он был занят на съемках фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Он заменил в проекте Леонардо Ди Каприо.

Маргарет Куолли ожидает премьеры в прокате фильма «Звезды в полдень», трейлер которого можно посмотреть здесь. А Уиллем Дефо представил вестерн «Умереть за доллар», в котором сыграл вместе с Кристофом Вальцом. Теперь он готовится к съемкам «Человека в моем подвале».