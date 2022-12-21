10 лучших хип-хоп-альбомов 2022 года: выбор Никиты Лаврецкого

В основной массе хип-хоп — очень прагматичная, экономически оптимизированная культура. Все эти неприкрыто автобиографические строчки об уличном заработке, весь этот конвейерный воркфлоу с регулярными поставками битов и генерацией фристайлов. В этом контексте творчество Янг Лина, не бандита и не нувориша, а сына шведского сказочника, из года в год производит свежайшее впечатление. Он работает с одними и теми же (блестящими) битмейкерами еще со школьной скамьи, а если и приглашает новых аранжировщиков, то уникальных персонажей вроде дабстепера Скриллекса (он спродюсировал два трека на микстейпе «Stardust» — один ту-степ и один фьюча-бейс). Читать Лин с годами стал все реже про стереотипичный быт темнокожих американцев и все чаще — про звезды, радугу, водопад, багряный туман, летние слезы и ароматы орхидей (в каждом из треков на «Stardust» соответственно). Ну как читать — про тот же водопад Лин скорее тягуче стонет, как ваш сосед по квартире, когда почему‑то подумал, что вы уже проснулись и можно вовсю петь, не имея при этом голоса.