Продолжаем рубрику с киноновинками для домашнего просмотра. В этом выпуске — настоящий парад из ужасных людей. Кевин Бейкон перевоспитывает ЛГБТК-подростков, Зои Дойч притворяется жертвой теракта, Джон Бернтал изменяет беременной жене с няней, Тим Рот поедает младенца, а Луи Си Кей возвращается в кино с комедией про токсичных родственников.

«Они/Их» «They/Them»

Группа ЛГБТК-подростков прибывает в живописный лесной лагерь (есть озеро, деревянные домики, стрельбище с мишенями), где их встречает улыбчивый пионервожатый (Кевин Бейкон), проповедующий терпимость и взаимоуважение. При этом в прологе фильма свою первую жертву убивает маньяк в гипсовой маске, орудующий в окрестностях.

Главная мысль на всех уровнях этой незамысловатой истории заключается в том, что внешность обманчива. Пионервожатый оказывается садистом, любой ценой стремящимся навязать квир-подросткам традиционные ценности . Одну из девушек в какой‑то момент насильно переселяют к парням, ведь она утаила свой пол при рождении. А маньяк при этом убивает только вожатых, то есть, кажется, поддерживает сторону положительных героев и героинь. А ведь главное действующее лицо, в честь которого назван фильм, — одновременно и герой, и героиня, одним своим примером доказывающее несостоятельность бинарного подхода к сторителлингу.

Все происходящее так наивно и однозначно, что никак не может быть ни смешным, ни страшным. Для слэшера это приговор. Настоящий шок — тот факт, что «Они/Их» — режиссерский дебют живого классика Джона Логана (многократно номинировался на сценарный «Оскар», в том числе как автор «Гладиатора» и «Авиатора»). Дело в том, что это кино в лучшем случае выглядит как проба пера студента, в худшем — как бессвязный набор стереотипов, которые транслирует автор, отчаянно пытающийся идти в ногу со временем. Стремление Джейсона Блума продюсировать «социальные хорроры» (ранее он работал над «Прочь» и «Охотой») все еще заслуживает уважения, но 2022 год явно требует от этого метода чуть большей осмысленности и осознанности.

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«Не в порядке» «Not Okay»

Болтливая фоторедакторка (Зои Дойч), страдающая от отсутствия карьерных перспектив и непопулярности в соцсетях, решает соорудить домашнюю студию для производства профессиональных туристических фото и, соответственно, привлечения подписчиков. Едва успев опубликовать кадры из «поездки в Париж» (креатив включает в себя буквально капучино, багет и круассан) и заманив в подписчики самого глупого коллегу, героиня решает, что еще лучше для пиара было бы запостить сторис, где она расскажет о том, как пережила удачно совпавший по таймингу теракт. Разумеется, живя в 2022 году, она не ошибается. Чем больше подписчиков набегает, тем девушка говорит более красивые речи и тем меньше хочется, чтобы выяснилось, что она вообще-то никогда не была около Триумфальной арки.

Для любой сатиры на дух времени главным эстетическим выбором становится то, какие детали сделать карикатурно условными, а какие — болезненно реальными. «Не в порядке» обладает любопытной и провокационной завязкой, но, увы, режиссерка Куинн Шепард слишком часто просчитывается с этим выбором. Еще до главной аферы написанные широкими мазками обстоятельства жизни главной героини (абсурдная степень одиночества, неправдоподобно хорошая работа) делают ее совершенно не симпатичной и не узнаваемой . Дальнейшие же ее моральные терзания вполне убедительны, однако поступки, которые она совершает в итоге, по-настоящему безумны.

Финал картины и вовсе подменяет какую‑либо драматическую развязку или катарсис прямолинейным высказыванием о том, что-де этот ужасный человек не заслуживает пройти внятный путь героя. Смотрится это скорее не как радикальный постмодернистский жест, а как банальная неловкость, невозможность рассказать классическую моральную историю. Социальную сатиру изобрели не зумеры: изяществу в этом жанре авторке стоило бы поучится у классиков. А то получается так, что сатирические шедевры о социальных лифтах из эпохи до появления соцсетей (случайные недооцененные примеры: «Фотограф», «Клубная мания») говорят о нашей с вами современности внятнее и точнее, чем некоторые свежайшие новинки.

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«Острая палка» «Sharp Stick»

26-летняя студентка-волонтерка, живущая с матерью и взрослой сводной сестрой в Голливуде, заводит роман с работодателем (отцом ребенка с синдромом Дауна, о котором забоится девушка), лишается девственности, а затем пускается во все тяжкие в мире секса. Возможно, дело в беспечном нраве героини или в везении или просто в том факте, что она живет в 2022 году, но за свою наивность она оказывается не наказана, а, напротив, вознаграждена. Да, конечно, ее сердце разбито, но с такими чувствительными порно-звездами, такими заботливыми сестрами-инфлюэнсершами и даже с такими лопуховатыми боссами-соблазнителями никто не отказался бы повстречаться в жизни.

Многие успели позабыть этот факт, но Лена Данэм — бесспорно одна из важнейших режиссерок (режиссеров) нынешнего столетия. Ее «Крошечная мебель» — невероятный по своей смелости, точности и выразительности портрет моральной неопределенности в жизни эпохи новой этики, постиндустриальной экономики и постироничной культуры. Долгоиграющий сериал «Девочки» не развивал, а лишь повторял и разжевывал идеи великолепного дебюта, зато теперь Данэм наконец-то сделала что‑то радикально свежее и в очередной раз перевернула зрительские представления о современности.

Если основная идея «Крошечной мебели» и «Девочек» сводилась к тому, что жизнь 20-летней или даже 30-летней девушки — это бесконечный бардак, но в конце концов она себя найдет и станет полноценным членом общества, то «Острая палка» — это констатация того обстоятельства, что все люди, независимо от возраста и положения, — ходячие ералаши из комплексов , наивности и личностных патологий. Странность героев, населяющих эту картину, концентрирована до степени непрекращающегося зрительского дискомфорта: взрослая девушка (Кристин Фросет), очевидно, умна, но рассуждает как 12-летка; Джон Бернтал, закрепившийся в звании актера года после «Мы владеем этим городом» и «Медведя» играет свою самую жалкую, клоунско-лузерскую роль в карьере; Дженнифер Джейсон Ли в образе ведической женщины переступает вообще все социальные границы в отношениях мать-дочь. И все равно каждый из этих людей прекрасен, трогателен и узнаваем в своем несовершенстве.

Наверное, в этом и состоит потрясающий художественный талант Данэм: одновременно дать зрителям нездоровую дозу неудобной правды жизни и такую же экстремальную дозу оптимизма и веры в прогресс человеческих отношений.

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«Воскрешение» «Resurrection»

Успешная и собранная бизнесвумен (Ребекка Холл) оказывается в состоянии перманентной панической атаки после того, как видит затылок своего первого мужчины (Тим Рот) на профессиональной конференции. Дело в том, что этот абьюзер и психопат не просто сломал девушку психологически, а буквально съел ее новорожденного младенца и заставил подавить эти воспоминания. И теперь героиня не идет со своей историей в полицию, а разговаривает с этим мужчиной, с кривой ухмылкой утверждающим, что ребенок еще жив и вот-вот воскреснет из его живота. Психологически травмированная женщина, подчиняясь законам кошмарного сна, ему, кажется, готова поверить.

Один из ярчайших инди-режиссеров поколения Эндрю Семанс не снимал кино целое десятилетие, со времен самого напряженного триллера о написании диссертации «Nancy, Please». Новое его кино продолжает линию «настолько невероятно чудовищно, что смешно»: в плане балансирования между классическим саспенсом (Холл психологически точно отыгрывает все стадии ужаса) и кромешно черной комедией абсурда ( истинная звезда картины — конечно, Рот ) Семанса можно назвать братом по разуму Йоргоса Лантимоса и Райли Стернса. Да, поклонников этого узкоспециализированного жанрового микса картина «Воскрешение» вряд ли поразит, да и вообще история скорее тянет на рассказ, а не роман. Но если заранее иметь в виду эти оговорки, то это предельно стильный и свежий способ утолить на полтора часа жажду чего‑то дикого и отвратительного.

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«Четвертое июля» «Fourth of July»

Невротический джазовый музыкант из Нью-Йорка (не Вуди Аллен, а его куда менее харизматичный коллега по стендапу Джо Лист) едет на дачу, чтобы отметить четвертое июля в компании своих токсичных консервативных родственников. Психотерапевт (Луи Си Кей) и спонсор из программы анонимных алкоголиков остаются на расстоянии телефонного звонка, однако этот факт не предотвращает громкого выяснения отношений с родителями, дядями, тетями и даже двоюродными братьями.

Первое, что бросается в глаза в фильме-камбэке, который опальный комик Луи Си Кей снял за собственные деньги, — это общий любительский уровень производства, особенно в сравнении с его предыдущим фильмом «Я люблю тебя, папочка», так и не вышедшим в прокат. Здесь тревога героя передается через некрасивые видеоэффекты ( изображение просто выкрашено в кислотно-зеленый ); ошибки в сведении звука встречаются раз в несколько минут, а актерская труппа местами напоминает участников студенческого театра. Ну и бог с ним, с бюджетом, все-таки понятно, что обстоятельства Си Кея как продюсера не самые благоприятные. А сделать что‑то смешное можно с любыми эффектами и (почти) любыми артистами. Увы, и здесь кино разочаровывает: «Я люблю тебя, папочка» по сравнению с «Четвертым июля» выглядит шедевром кинокомедии, не говоря уже о телевизионных и сценических работах комика.

Первые полчаса, где Си Кей на коленке переснимает алленовскую классику, совершенно невыносимы . Если их вытерпеть, то можно увидеть веселую суматоху семейного праздника, где родственники без всякого фильтра гнобят столичного зазнайку и еще одну девушку-аутсайдерку (разумеется, темнокожую). Из этих сцен вполне мог бы состоять целый фильм (или, кстати говоря, пьеса), но Си Кей зачем‑то все поворачивает в направлении тягучей мелодрамы и проработки травм детства. Все-таки даже если тебе уже нечего терять в плане популярности, стоит продолжать осознавать свои сильные и слабые стороны. Ни выбор главного актера, ни уровень комедии и драмы, ни техника постановки в данном случае не соответствуют стандартам лучших работ этого творца — и неважно, «отменен» он или нет.

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