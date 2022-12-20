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Тест

Тест: какое кино подарит вам комфорт, спокойствие и надежду

Никита Лаврецкий
Сегодня в 14:13
Наши лучшие специалисты разработали сверхточный тест, который поможет подобрать идеальный вариант обнадеживающего просмотра специально для вашего удивительного вкуса.
Выберите самый комфортный сценарий для кинопросмотра.
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Читаете ли вы новости?
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Чем из перечисленного вы бы могли гордиться?
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Кто самая душевная кинозвезда?
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Как вы предпочитаете смотреть сериалы?
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Что вы надеетесь найти под елкой на Новый год?
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Самый ожидаемый сиквел — это…
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Какой фильм или сериал вы бы взяли на необитаемый остров?
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Морально-этический опрос. Скажите, допустимо ли смотреть сериалы и читать комиксы в офисе в рабочее время?
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Как планируете отмечать Новый год?
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И последний вопрос. Мы попросили нейросеть написать на холсте 2022 год. Вот что получилось. Что вы видите на картине?
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