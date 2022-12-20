Тест: какое кино подарит вам комфорт, спокойствие и надежду

А подкасты считаются сериалами? Круто было бы взять все серии Джо Рогана или «ещенепознера», ведь там каждый раз новые интересные гости — не соскучишься

Так, секундочку. Положим, я возьму диск с фильмом или сериалом с собой. Дальше что? На чем я его смотреть буду? Мне нужны генератор и плеер. Они идут в комплекте? Если да, то я из генератора построю катер и уплыву к чертовой матери