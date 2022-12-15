«Аватар: Путь воды»: Джеймс Кэмерон снова снял сиквел, затыкающий за пояс оригинал

Планета Пандора, 20 лет спустя. Джейк Салли, бывший пехотинец с Земли, ныне возглавляет партизанское движение расы на’виГуманоиды с планеты Пандора.. Вместе со взрослыми сыновьями, которых приучил обращаться к себе не иначе как на армейское «сэр», пускает с рельс грузовые поезда. Кроме сыновей, на попечении Салли жена-партизанка и еще трое детей — малолетняя дочь, приемная тинейджерка и беспризорник Спайдер, биологический сын злодея предыдущего фильма, который скоро воссоединится с отцом при весьма неожиданных обстоятельствах.
Чтобы скрыться от клонированного злодея и его похожего на певца Шамана сынишки, после пыток помогающего с переводом, Салли с семьей просит убежища у на’ви-островитян (новая раса с хвостами-плавниками, представленная в этом фильме). Картина превращается из партизанской военной драмы в комедию о пионерлагере: между морем и солнцем дети переживают первые краши, дерутся с местными хулиганами, исследуют магические коралловые рифы и даже заводят дружбу с таинственным китом-изгоем. В конце концов земной генерал, успевший сжечь дотла одну-другую туземскую деревню, добирается до героев. Во время финального противостояния на тонущем авианосце-титанике новому поколению борцов за свободу Пандоры предстоит убить своих первых землян.
Джеймс Кэмерон, работавший над новым «Аватаром» больше десятилетия, снова посрамляет скептиков и показывает, что искусство голливудского кино все еще способно поражать воображение, демонстрировать что‑то радикально новое. К фотореалистичной анимации персонажей в технике захвата движения на сей раз добавилась технология съемки с повышенной частотой кадров в секунду. Как результат, «Аватар: Путь воды» визуально вообще не похож на кино: поезда и корабли крошатся, как на документальных видеофиксациях краш-тестов, подводные съемки инопланетных рифов напоминают что‑то с канала National Geographic, а физические потасовки инопланетян — на слитые ролики из нижнего интернета. Кто‑то скажет, что такой гиперреализм антикинематографичен, но на самом деле все самые революционные вехи в истории кино так же нагло разрушали эстетические каноны и не были похоже на то, что именовалось «кино» прошлым поколением.
Конечно, Кэмерон не первый, кто задействует высокочастотную съемку. До этого Питер Джексон выпустил в ограниченном числе кинотеатров трилогию «Хоббит» с 48-ю кадрами в секунду, но критики лишь раскритиковали попытку за «эффект мыльной оперы». Несколькими годами позже Энг Ли поставил «Долгую прогулку Билли Линна в перерыве футбольного матча» и «Гемини» с использованием 120 кадров в секунду. В гениальном, недооцененном «Билли Линне» (это не пустые комплименты, ведь автор этих строк включил картину в число 10 величайших фильмов всех времен в бюллетене для недавнего опроса журнала Sight and Sound) Ли использовал фантастическую плавность движений, чтобы рифмовать иракские перестрелки и фейерверк на концерте Destiny’s Child в сатирическом, постироничном ключе. Кэмерон во втором «Аватаре» делает нечто иное — свою инопланетную аллегорию заставляет смотреться как документально резкое обличение реального милитаризма, империализма и систематического насилия над природой. Неслучайно этот фильм пропустила в прокат китайская цензура, в отличие от, например, всех фильмов «Марвел» четвертой фазы — ведь антиземлянский месседж автора легко принять за антиамериканский.
Сценарии Кэмерона, которые он пишет в виде кратких синопсисов, а потом отправляет на доработку другим авторам («Аватар-2» дописывали сценаристы недавней трилогии про «Планету обезьян»), принято критиковать за прямолинейность, вторичность и примитивность. Это, конечно, придирки: любую другую голливудскую классику в тех же местах всегда хвалили за простоту, доступность и универсальность. Да и разве можно назвать неоригинальным кино, где сталкиваются мотивы одновременно из «Иди и смотри» и «Посторонним вход воспрещен» Элема Климова? Как и в своем предыдущем сиквеле, превзошедшем оригинал (речь о «Терминаторе-2», насчет «Чужих» готовы поспорить), Кэмерон отдает центральное место в повествовании детям. И так как речь идет о военном кино, результаты оказываются более эмоциональными и в хорошем смысле триггерными, чем в первой части.
Заканчивается все наглым заделом на сиквел, но это не значит, что «Аватар-2» не смотрится как самостоятельное произведение. Это вполне законченная история о том, что люди не меняются, даже если оказались внутри нового клонированного тела иной расы. О том, что семейные узы — самая крепкая материя в галактике, как в хорошем, так и в плохом смысле; что сыновья обречены повторять судьбу родителей. Наконец, о том, что детство и мир всегда заканчиваются быстрее, чем хотелось бы. Не самые веселые истины, зато вечные.
Сможет ли автор добавить что‑то содержательное к этому набору в следующий раз — вопрос открытый. Как и то, остались ли еще неизведанные технические и эстетические рубежи в его загашнике (на этот раз высокочастотной съемки и любимых Кэмероном подводных путешествий вполне хватило для вау-эффекта). Предпочитаем не делать преждевременных прогнозов и просто дождаться новой порции не имеющего конкурентов зрелища — ведь авторское и коммерческое кино сегодня никто, кроме Кэмерона, не совмещает так же эффективно. А на триквел этот режиссер, славящийся продолжениями, вообще еще ни разу не замахивался — вот пища для размышлений, адресованная всем скептикам.