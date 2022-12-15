«Аватар: Путь воды»: Джеймс Кэмерон снова снял сиквел, затыкающий за пояс оригинал

Конечно, Кэмерон не первый, кто задействует высокочастотную съемку. До этого Питер Джексон выпустил в ограниченном числе кинотеатров трилогию «Хоббит» с 48-ю кадрами в секунду, но критики лишь раскритиковали попытку за «эффект мыльной оперы». Несколькими годами позже Энг Ли поставил «Долгую прогулку Билли Линна в перерыве футбольного матча» и «Гемини» с использованием 120 кадров в секунду. В гениальном, недооцененном «Билли Линне» (это не пустые комплименты, ведь автор этих строк включил картину в число 10 величайших фильмов всех времен в бюллетене для недавнего опроса журнала Sight and Sound) Ли использовал фантастическую плавность движений, чтобы рифмовать иракские перестрелки и фейерверк на концерте Destiny’s Child в сатирическом, постироничном ключе. Кэмерон во втором «Аватаре» делает нечто иное — свою инопланетную аллегорию заставляет смотреться как документально резкое обличение реального милитаризма, империализма и систематического насилия над природой . Неслучайно этот фильм пропустила в прокат китайская цензура, в отличие от, например, всех фильмов «Марвел» четвертой фазы — ведь антиземлянский месседж автора легко принять за антиамериканский.