Продолжаем нашу регулярную рубрику с киноновинками для домашнего просмотра. В этом выпуске — русский хоррор, драма о порноиндустрии, кэмповый детектив, номинированный на «Оскар» мюзикл, гуманитарная фантастика и камбек звезд MTV. Что‑то легко можно легально посмотреть из России, остальное придется поискать.

«Глубокие воды» «Deep Water»

Трофейная жена с лицом злой куклы и легким кубинским акцентом (Ана де Армас играет практически саму себя) снова и снова наставляет рога мужу — каменнолицому военному айтишнику в отставке (легко представить, что Бен Аффлек и во время реальных отношений с де Армас так же высокомерно ухмылялся). Очередного ухажера жены, идиота с прической и повадками то ли великовозрастного скейтера, то ли серфера, муж пытается отпугнуть шуткой о том, что-де один мужчина уже тесно общался с его женой, а потом пропал без вести. И ухажер, и друзья женатой пары, и даже их дочь-младшеклассница быстро соображают, что это вовсе не шутка, но едва ли кто‑то из них шокирован. Невооруженным взглядом видно, что речь идет о нормальных человеческих отношениях психопата и психопатки. Англичанин Эдриан Лайн, 80-летний классик жанра эротического триллера (номинант на «Оскар» за «Роковое влечение», лауреат «Золотой малины» за «Непристойное предложение») снял первый фильм за 20 лет и при этом полностью отказался от каких‑либо рамок хорошего вкуса, как будто терять уже нечего. Все это сильно смахивает не на серьезный эротический триллер, а на тонкую пародию на жанр. Аффлек-рогоносец гениально валяет дурака с невозмутимым видом, как в своей классической роли из «Исчезнувшей»; де Армас ведет себя непристойно с ситкомной непосредственностью: постельные сцены с мужем с просьбой поцелуев между ягодиц — чистая кринж-комедия. Актерский состав второго плана окончательно убеждает в том, что это все сознательный кэмп: будь то юноша-любовник, на голову более высокий, чем 190-сантиметровый Аффлек, или пузатый претенциозный писатель, к своему несчастью браво берущийся за расследование таинственных смертей. В общем-то все в этом фильме направлено на чистое зрительское веселье, пускай и преходящего толка. В каждой второй сцене герои танцуют, поют или просто находятся в кадре под фоновую поп-песню (лейтмотив фильма — стыдное R’n’B-стенание певицы Banks). Твисты со страниц оригинального романа Патриции Хайсмит перенесены на экран лихо и без лишних рассусоливаний. Сцены погонь и убийств поставлены с прытью и хлесткостью подлинного мизантропа, который в жизни видел уже все . Идеальное зрелище для совместного просмотра с любимыми, которые разделяют ваше кромешно черное чувство юмора.

Онлайн-источник: Hulu (недоступен в России)

«Чудаки навсегда» «Jackass Forever»

Четвертый полнометражный фильм с героями главнейшего шоу эпохи расцвета MTV. И снова категорически никакого смысла или сюжета. Только безостановочные пранки, гадости, трюки и травмы. Где‑то между стремительными монтажными склейками проглядывает неподдельная дружба мужчин, которые перешагнули за 45 или даже за 50 лет, из которых два последних десятилетия регулярно встречались на экране. Лидер труппы Джонни Ноксвилл в новом фильме седеет буквально от сцены к сцене. Концепция франшизы «Чудаки» все еще обладает чистейшим кинематографическим качеством: как ни крути, а на полет Стива-О в переполненном биотуалете или догонялки Ноксвилла и быка можно смотреть бесконечно, даже если эти номера показываются на бис. Если новая часть и привносит что‑то новое в репертуар, то это обилие приколов с членами: все начинается с атаки пениса-кайдзю на город, жители которого утопают в сперме, и дальше ставки только растут. Есть свежие лица и в самой труппе — они вписываются в коллектив без особой неловкости, хотя и нельзя сказать, что производят глубокое впечатление. Впрочем, и не все оригинальные чудаки сразу же были любимчиками публики: мало кто повесил плакат с Денджер Эреном на стену после просмотра эфира MTV, зато по итогам нового фильма он чуть ли не ярчайшая звезда самых неприятных скетчей. Если кого‑то из изначального состава «Чудаков» и можно назвать душой франшизы, то это Райан Данн и Бэм Марджера. Первый всегда был самым милым и покладистым, но трагически погиб между съемками третьего и четвертого фильма. Марджера, в свою очередь, самый скандальный, вредный и нарциссический персонаж, но за это мы его и любим. Увы, на этот раз повзрослевшие товарищи не стали мириться с его нравом и уволили из фильма через несколько съемочных дней за употребление рецептурных препаратов. В единственной вошедшей в финальный монтаж сцене Бэм трогательно интересуется самочувствием Стива-О после падения с тромбоном с беговой дорожки (не спрашивайте); после увольнения он в характерной манере успел пообещать снять своих собственных «Чудаков-4» за деньги фанатов и засудить вообще всех. Кто‑то стареет, но пытается сохранить видимость вечного угара, а некоторые люди поистине никогда не меняются.

Онлайн-источник: Paramount+ (недоступен в России)

«Вестсайдская история» «West Side Story»

Две банды в неблагополучном районе Манхэттена, отправленном под снос, находятся в ожесточенном противостоянии, но спорят в основном через танцы и песни. Ситуация накаляется до красна, когда самый высокий из «Ракет» — потомков белых эмигрантов (слегка закэнселенный Энсел Элгорт) и самая миловидная из пуэрториканок (моментально ставшая звездой дебютантка Рейчел Зеглер) влюбляются друг в друга с первого взгляда. Как и в «Ромео и Джульетте», дела принимают трагический оборот: примерно с того момента, когда вместо энергичных танцев в ход идет холодное и огнестрельное оружие. Стивен Спилберг всю жизнь мечтал снять мюзикл и в итоге не придумал ничего лучше, чем поставить ремейк просто своего любимого фильма в этом жанре — классической «Вестсайдской истории» Роберта Уайза. Какого‑то смыслового осовременивания режиссер проводить не стал: напротив, центральный этнический конфликт и сеттинг превратились из современных (относительно времени выхода оригинального фильма) в исторические. Все свои усилия Спилберг, кажется, пустил на усовершенствование ремесленной стороны постановки : отточенности хореографии, светописи, динамики монтажа. Все эти элементы ошеломляют с первых минут фильма — все-таки Спилбергу в чистом мастерстве режиссуры мало равных. Но скоро становится ясно, что этот ремейк лишен не только оригинального политического запала (он нынче стал просто закавыченной метафорой), но и вообще всякой жизни. Исполнители главных ролей выглядят как бездушные марионетки из кукольного дома: Энсел Элгорт — Кен без единой искренней эмоции; Рейчел Зеглер — диснеевская принцесса с огромными пустыми глазами . Кино тикает и переливается четко и ярко, как дорогие часы, но это осовременивание классики слишком смахивает на роботизацию.

Онлайн-источник: Disney+ (недоступен в России)

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«После Янга» «After Yang»

К слову, о роботах. Благополучная женатая пара модельной внешности (Колин Фаррелл и Джоди Тёрнер-Смит), живущая в дизайнерском доме будущего (буквального будущего), решает приобрести для своей приемной дочери старшего брата — андроида. Причем такого, с которым она будет, в отличие от родителей, чувствовать культурное родство, — то есть китайца. Следующие несколько лет обаятельный робот рассказывает девочке «любопытные факты» из истории Поднебесной, она с ним и правда становится не разлей вода, но во время семейного участия в чемпионате по синхронным танцам Янг ломается. Умельцу, которого посоветовал сосед, воскресить механического члена семьи не удается, зато в ядре обнаруживается флешка с самыми ценными воспоминаниями робота. Все сердечные секреты, которые скрывал простодушный на вид Янг, делают прощание семьи с ним невыносимо трудным. «После Янга» — гуманитарная фантастика с мелодраматическим уклоном, образца не Айзека Азимова, но Рэя Брэдбери; в основе фильма лежит рассказ Александра Вайнштейна, но имя этого малоизвестного писателя вряд ли что‑то сообщит читателям. Зато режиссер Когонада обладает уже вполне заметной фанбазой — первый его фильм «Колумбус» много кто включил в топ года пять лет назад. И если тот фильм был просто очередной мамблкор-мелодрамой с претензией (асексуальные герои весь фильм обсуждали архитектуру), то новая работа — вполне себе сокровище, моментальная классика фантастического жанра , где на «заставляющий задуматься» сюжет накладывается уникальная авторская интонация, нежная и меланхоличная. Когонада — синефил со стажем, монтировавший до своего режиссерского дебюта видеоэссе про Одзу, Малика и Линклейтера. В «После Янга» это все еще до боли очевидно: вместе с подругой-клоном андроид идет не иначе как на концерт вымышленной певицы Лили Чоу-Чоу из культового фильма Сюндзи Иваи (вокал в перезаписанной старой песне здесь исполняет певица Mistki). В какой‑то момент и сам фильм превращается в видеоэссе, монтажный эксперимент: 5-секундные воспоминания-вайны из головы Янга смонтированы стремительно и ассоциативно, как видеопоэзия ; а сцены-флешбеки начинают разваливаться на разрозненные дубли с повторяющимися в разной тональности диалогами. Придраться можно к тому, что это не роман, а все-таки скромный рассказ, который быстро улетучится из головы. Однако Когонаде — редкому американского режиссеру, снимающему глубоко авторское кино, идущее на формальные риски, стоит простить многое — даже поэтическую праздность, подменяющую на полуторачасовой дистанции драматургическую основательность.

Онлайн-источник: Showtime (недоступен в России)

«Синдром»

Российский хоррор, в кои-то веки эксплуатирующий не фолк-мотивы, а что‑то из категории современных городских легенд. Завязка с таинственным человеком в белом, которого перед смертью видят самоубийцы, заражающие проклятьем друг друга, вполне могла бы быть в основе какого‑нибудь приличного японского хоррора . Увы, у отечественных кинематографистов все идет, мягко говоря, не так. И если на топорную актерскую игру и костыльные диалоги еще можно закрыть глаза (мы же не обращаем внимание на такие мелочи в азиатском жанровом кино), то на полное отсутствие атмосферы и ужасающих образов не оскорбиться нельзя. Действие происходит в промерзлом Петербурге, но он снят исключительно в виде открыточных планов с дрона — а ведь какой в грязных дворах и переулках мог быть простор для нагнетания напряжения на ровном месте. Главный бабай выписан и обрисован настолько минималистично, что воображению вообще не за что зацепиться : белая маска так старательно скрывает какие‑то либо черты, что и заглядывать под нее не интересно. Развязка — ахинея в худших азиатских традициях, но, опять же, любые сценарные проблемы в жанровом кино такого плана можно было бы простить за счет режиссерской сноровки. Неудача «Синдрома» в том, что постановка здесь еще слабее, чем никудышный сценарий.

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«Удовольствие» «Pleasure»

Благополучная шведка прибывает в Лос-Анджелес с рюкзаком, пачкой сигарет и коллекцией из 25 аккуратных татуировок по всему телу. Ее мечта — стать звездой, но не на сцене или в кино, а в порно. На пути ее ждут как рядовые тернии молодого специалиста (требовательные начальники, грязнули-сожительницы, выгорание и плаксивые звонки маме), так и вещи, специфические для индустрии: психологическая травмоопасность производства даже в условиях новой этики; конфликты и склоки на рабочем месте, чрезвычайно быстро переходящие в телесное измерение, — так бывает, когда с коллегами рано или поздно приходится совершать самый интимный человеческий акт. Как и любую другую молодую специалистку, выбор на карьерном перепутье героиню ждет непростой. Фильм шведки-дебютантки Ниньи Тюберг едва ли можно назвать злободневной критикой порно-индустрии: здесь не без пафоса показан гламурный мир голливудского порно эпохи без OnlyFans — всех этих слизких агентов, агрессивных продюсеров и старлеток, получающих все и сразу, мы уже видели и в «Ночах в стиле буги», и в «Двойке». По степени убедительности это кино уступает конкурентам: недавний британский сериал «Только для взрослых» аккуратно, в официально-деловом стиле прослеживал эволюцию порно-индустрии на примере опытной актрисы среднего возраста. А «Удовольствие» упивается съемками, вечеринками и красотками так, будто это эксплуатационное кино; даже несколько эффектных сцен психологического и физического насилия оставляют послевкусие не феминистской драмы, а эротического триллера, написанного самыми широкими мазками. В любом случае, посмотреть фильм стоит, это яркий дебют, полный энергии и стиля. Картина вошла в каннскую программу в потерянный год, когда из‑за пандемии фестиваль отменился; в русском прокате шла версия с цензурой. Так что появления фильма в сети — самое подходящее время для просмотра.

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