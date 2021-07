Таксидермический ремейк классического шекспировского мультфильма «Король Лев» — однозначно одна из самых циничных проделок Голливуда в недавней памяти. Новую версию с компьютерными зверями, начисто лишенными экспрессии, не просто трудно принять по эстетическим соображениям, ее в принципе невозможно смотреть и в полной мере понимать происходящее, не обладая воспоминаниями об оригинале. Трудно представить, что кого‑то из зрителей могла тронуть такая зомбификация монархической трагедии; и тем не менее фильм стал лидером проката. Вероятно, всему виной гениальная музыка — создатели ремейка проследили, чтобы здесь были спеты каверы буквально на каждую партию из мультфильма.

Даже если принять очень странное, но объективно смелое визуальное решение картины, ее проблемы на этом не кончаются. Постановка банально слабая. Там, где оригинальный мультфильм был тщательно раскадрован, чтобы достичь симбиоза изображения и музыки, новый фильм задействует песни просто как фоновую озвучку для пируэтов камеры, как в какой‑нибудь кат-сцене из компьютерной игры. «Король Лев» 1994 года стал столпом ренессанса «Диснея», шедевром, где сочетались классицизм (шекспировская фабула) и поп-арт (вспомните невероятно красочное исполнение песни «I Just Can’t Wait to Be King»). Новая версия сводит все действие к серой псевдодокументалистике; это настоящее преступление против воображения и чувственного опыта зрителей всех возрастов.