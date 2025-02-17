Умер создатель нутеллы Франческо Ривелла

14 февраля умер итальянский химик Франческо Ривелла, которого прозвали «отцом нутеллы». Ему было 97 лет, сообщает Daily Mail со ссылкой на его семью.
Ривеллу похоронили в его родном городе Пьемонт, где он работал с производителем шоколада Ferrero более сорока лет. Причина смерти не называется. У химика остались три сына, дочь и семь внуков, незадолго до смерти он овдовел.
Ривелла приложил много усилий в популяризации бренда Ferrero из Альбы. Одной из его придумок стала шоколадная паста нутелла из семи ингредиентов, включая сахар, фундук, какао и молоко. Он начала работать с Ferrero в 1952 году, когда ему было 25 лет, и на пенсию вышел в 1993 году.
Известно, что Ривелла работал рука об руку с основателем Fererro Микеле Ферреро и ушел из жизни ровно в тот же день, но десять лет спустя после смерти коллеги. «Он анализировал сырье, которое Микеле закупал вместе со своим дядей Джованни, а также продукцию конкурентов из половины Европы в лаборатории, специально созданной в Милане», — написала газета Il Messaggero.