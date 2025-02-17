Умер создатель нутеллы Франческо Ривелла

Ривелла приложил много усилий в популяризации бренда Ferrero из Альбы. Одной из его придумок стала шоколадная паста нутелла из семи ингредиентов, включая сахар, фундук, какао и молоко. Он начала работать с Ferrero в 1952 году, когда ему было 25 лет, и на пенсию вышел в 1993 году.