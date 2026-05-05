Исследование: продажи антидепрессантов в России выросли более чем вдвое за последние три года

Число проданных упаковок лекарств увеличилось на 41% с 2022 года. Продажи транквилизаторов увеличились на треть в денежном выражении, психостимуляторов — на 20% (хотя число упаковок последних уменьшилось на 4,6%).



Около трети всего рынка антидепрессантов при этом занимают всего три препарата — «Ципралекс», «Триттико» и «Велаксин». Среди анксиолитиков (транквилизаторов) безусловный лидер — «Афобазол». На него приходится более 40% рынка. В сегменте психостимуляторов особенно популярны «Кортексин», «Цераксон» и «Фенибут».