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В Башкортостане прошелся торнадо

Вчера в 20:50
Фото: МЧС Башкортостан/Telegram

В Абзелиловском районе Башкортостана зафиксировали торнадо. Снимки стихии и разрушений опубликовало МЧС республики.

За 10 минут торнадо снесло восемь железобетонных столбов, сорвало обшивку и информационный стенд на заправке, повредило линии электропередач, два автомобиля и дорожные знаки. Пострадавших нет.

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© МЧС Башкортостан/Telegram
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© МЧС Башкортостан/Telegram
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© МЧС Башкортостан/Telegram
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© МЧС Башкортостан/Telegram

МЧС Башкортостана сопроводило новость фразой: «Здесь вам не Техас, но воздушный вихрь в Башкортостане был самый настоящий».

В 2022 году в Калифорнии во время крупных пожаров наблюдалось фаернадо. Вихрь наподобие торнадо, состоящий из огня, дыма и пепла, называют «Огненным дьяволом».

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