В Башкортостане прошелся торнадо

В Абзелиловском районе Башкортостана зафиксировали торнадо. Снимки стихии и разрушений опубликовало МЧС республики.
За 10 минут торнадо снесло восемь железобетонных столбов, сорвало обшивку и информационный стенд на заправке, повредило линии электропередач, два автомобиля и дорожные знаки. Пострадавших нет.
1/4
© МЧС Башкортостан/Telegram
2/4
© МЧС Башкортостан/Telegram
3/4
© МЧС Башкортостан/Telegram
4/4
© МЧС Башкортостан/Telegram
МЧС Башкортостана сопроводило новость фразой: «Здесь вам не Техас, но воздушный вихрь в Башкортостане был самый настоящий».
В 2022 году в Калифорнии во время крупных пожаров наблюдалось фаернадо. Вихрь наподобие торнадо, состоящий из огня, дыма и пепла, называют «Огненным дьяволом».