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Братья Дафферы снимут новый фильм и напишут к нему сценарий

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Brianna Bryson/Getty Images

Создатели «Очень странных дел» Мэтт и Росс Дафферы снимут новый фильм для Paramount. Об этом сообщает Variety.

Подробности пока безымянного проекта, включая сюжет, держатся в секрете. Выход картины запланирован на 3 ноября 2028 года.

Дафферы выступят режиссерами и сценаристами. Разработкой занимается их продюсерская компания Upside Down Pictures, которой братья руководят с давним партнером Хилари Ливитт.

После завершения «Очень странных дел» Дафферы расстались с Netflix и заключили с Paramount эксклюзивный четырехлетний контракт. Они будут создавать для студии фильмы, сериалы и стриминговые проекты. Особый акцент будет сделан на масштабных кинотеатральных релизах.

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