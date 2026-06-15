Умерла актриса Энн Шедин, сыгравшая маму в ситкоме «Альф»

Умерла американская актриса Энн Шедин, известная по роли Кейт Таннер в сериале «Альф». Об этом сообщили на странице артистки в фейсбуке* ее родственники.
Они поделились, что Шедин «мирно скончалась» в возрасте 77 лет, и призвали поклонников артистки поднять по коктейлю «Маргарита» в ее честь. Они также попросили не присылать цветы в качестве соболезнований, а вместо этого направить пожертвование в организацию Habitat for Humanity.
«Она оставила после себя необыкновенное наследие: творческую энергию, остроумное чувство юмора, счастье в семье, обожание маленьких собачек, жгучую ненависть к Трампу, страсть к покупкам в секонд-хендах и любовь к хорошим историям. Мы безутешны без нее. Мы очень-очень любили ее, как и все, кто ее знал», — подчеркнула семья актрисы.
Близкие добавили, что не могут представить жизнь без Шедин. «Но она говорила: „Я всегда с вами“. И она права. В воспоминаниях, художественных работах, смехе до колик, рукодельных украшениях, картинах маслом, скульптурах, костюмах и вездесущей радости жизни», — подчеркнули они.
Энн Шедин родилась 8 января 1949 года в Портленде. Мать записала ее на театральные классы еще ребенком, чтобы помочь дочери преодолеть застенчивость. В результате Энн увлеклась актерским мастерством и решила сделать это профессией.
После школы Шедин переехала в Нью-Йорк, где снималась в рекламе и работала в театре. В 70-х она подписала контракт с Universal Pictures и стала получать роли на телевидении и в кино. Ее можно был увидеть в сериалах «Скорая помощь» и «Доктор Маркус Уэлби», хорроре «Эмбрион» и драме «Чемпионы: история любви».
В 1986 году на экраны вышел ситком «Альф» — в нем Шедин досталась одна из главных ролей. Она сыграла мать семейства, чья жизнь перевернулась с ног на голову из‑за появления обаятельного пришельца. Проект принес Энн мировую известность, он продолжал выходить вплоть до 1990 года.
Позднее Шедин участвовала в съемках фильмов «Перри Мейсон: Дело оклеветанного бандита», «Богомол» и «Пленники небес». В 2000-х она регулярно появлялась в сериале «Справедливая Эми».
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