Подрыв грузовика на Крымском мосту, релиз мини-альбома Земфиры и другие новости дня

Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи железнодорожных топливных цистерн. Известно о трех погибших.

В Севастополе ввели ограничения на продажу продуктов и топлива. Однако спустя час их сняли, а власти заверили, что проблем с продовольствием нет.

Порядка пятидесяти членов российской сборной по боксу получили повестки после объявления мобилизации. Среди них не только боксеры, но и тренеры и судьи.

В Госдуму внесли законопроект об альтернативной службе в период частичной и общей мобилизации. В нем предложено заменить военную службу гражданской, если, в частности, призывник — единственный ребенок одинокого родителя либо представитель малочисленного коренного народа.

В Минобороны не поддержали идею ряда регионов отменить новогодние праздники, чтобы направить освободившиеся деньги на поддержку мобилизованных. Замминистра обороны назвал инициативу «преждевременной и ненужной».

Национальная художественная галерея США окончательно заключила, что «Девушку с флейтой» написал не Ян Вермеер. Предполагается, что автор — ученик или подмастерье, художник-любитель или член семьи Вермеера, например, дочь Мария.

Земфира выпустила новый EP «Земфира от Луки» из четырех треков: «II», «Время не щадит», «Апероль» и «Мой друг». В их записи приняли участие Артур Рамазанов-Остапенко, а также саксофонист Хьюго Ли.

Чарли Пут записал альбом «Charlie» и снял клип на песню «Loser». Трек «No More Drama», который можно послушать на пластинке, музыкант создал из скрипа двери, а весь процесс выложил у себя в тиктоке.

Смотрим отрывок из «Банши Инишерина» Мартина МакДоны, который выйдет уже в октябре. В этой сцене герой Брендана Глисона отказывается общаться с героем Колина Фаррелла, и никто не знает, что случилось.

HBO показал новый тизер сериала «Идол» от автора «Эйфории» Сэма Левинсона. В шоу снялись Лили-Роуз Депп и The Weeknd — они сыграли молодую певицу и владельца ночного клуба, возглавляющего культ.

Издание The Wrap заявило, что Эзра Миллер вернулся к работе над фильмом «Флэш». Warner Bros. позволила актеру продолжить сниматься, после того как он принес публичные извинения за скандалы и начал лечение своих психических заболеваний.