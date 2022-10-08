В Севастополе ввели ограничения на продажу продуктов и топлива. Через час их сняли

В 11.11 по московскому времени губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об ограничениях на продажу бензина и бакалеи, чтобы избежать ажиотажа на фоне проблем с сообщением с материковой частью. Спустя час он объявил об их снятии.

Сначала власти Севастополя запретили отпускать бензин в канистры, а отпуск бакалейной продукции ограничили до 3 кг или пачек в одни руки. Ранее такое же решение относительно бакалеи принял крымский Минпром, однако сообщение об этом вскоре удалили с пояснением, что ограничение действует в регионе со времен пандемии.

По словам Развожаева, в городе достаточный запас продукции: в частности, сахара хватит на 23 дня, муки — на 27, макарон — на 29, подсолнечного масла — на 46, мясных консервов — на 106.

В 12:20 Развожаев снял ограничения. «Официально подтверждены логистические поставки топлива и бакалейных товаров через освобожденные территории», — написал он, подразумевая ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Глава Севастополя подчеркнул, что «никакого дефицита нет и не будет», а прокуратура будет следить за уровнем цен.

Утром 8 октября на Крымском мосту был зафиксирован подрыв грузового автомобиля. Он привел к возгоранию семи железнодорожных топливных цистерн. Два автомобильных пролета моста частично обрушены. Движение по мосту полностью закрыто.

Паромная переправа через Керченский пролив, соединяющая Керчь с портом Кавказ в Краснодарском крае, будет запущена в ближайшие часы. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о работах по восстановлению моста 8 октября.