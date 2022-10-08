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Чарли Пут записал новый альбом и снял клип. Одна из песен на пластинке создана из скрипа двери
Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:59

Чарли Пут выпустил альбом «Charlie» из 12 композиций. На одну из них американский певец снял клип.

Ранее Пут выпустил пять синглов, которые вошли в «Charlie», — «Light Switch», «That’s Hilarious», «Left and Right», «I Don’t Think That I Like Her» и «Charlie Be Quiet!». На трек «Loser» он снял клип, действие которого разворачивается на съемках вестерна, где он играет главную роль.

«Я занимаюсь этим [музыкой] уже восемь лет, но „Charlie“ — это наконец-то про меня. Долгое время я пытался быть „крутым парнем“, но для всего мира казался затуманенным куском стекла. Теперь стекло разбито. Там нет окна. Вы можете заглянуть прямо внутрь. С точки зрения звука это моя индивидуальность», — сказал музыкант.

В своем тиктоке Пут показывает, как создает свои треки. Например, здесь можно увидеть, как сочинялся «Charlie Be Quiet!». Песню «No More Drama» он записал из звука скрипа двери, посмотреть на это можно тут.

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