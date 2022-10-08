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АТОР: в Крыму сейчас могут отдыхать более 50 тыс. россиян
Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:56

Туроператоры и местные власти в Крыму ведут подсчет отдыхающих на полуострове россиян. По их данным Ассоциации туроператоров России, которые передает «Интерфакс», сейчас там могут находиться более 50 тыс. российских туристов.

Более точные данные отдыхающих в санаториях и отелях, а также клиентах туроператоров, которые не могут выехать из Крыма, АТОР обещает опубликовать позже.

Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила крымские отели и санатории бесплатно продлить проживание для гостей, у которых сегодня заканчиваются туры, и анонсировала меры поддержки для местного туристического бизнеса.

РЖД остановили продажи билетов на поезда в Крым и обратно. Туристам, которые планировали отдыхать в Крыму и купили билеты, вернут деньги.

Паромная переправа через Керченский пролив, соединяющая Керчь с портом Кавказ в Краснодарском крае, будет запущена в ближайшие часы. Там же будут развернуты пункты питания и обогрева.

Утром 8 октября на Крымском мосту был зафиксирован подрыв грузового автомобиля. Он привел к возгоранию семи железнодорожных топливных цистерн. Два автомобильных пролета моста частично обрушены. Движение по мосту полностью закрыто.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, но по какой конкретной статье, не уточнили. Ведомство выясняет обстоятельства и устанавливает причастных.

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Ассоциация туроператоров РоссииРостуризмРЖДСледственный комитет
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Зарина Догузова
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