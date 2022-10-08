АТОР: в Крыму сейчас могут отдыхать более 50 тыс. россиян

Туроператоры и местные власти в Крыму ведут подсчет отдыхающих на полуострове россиян. По их данным Ассоциации туроператоров России, которые передает «Интерфакс», сейчас там могут находиться более 50 тыс. российских туристов.

Более точные данные отдыхающих в санаториях и отелях, а также клиентах туроператоров, которые не могут выехать из Крыма, АТОР обещает опубликовать позже.

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