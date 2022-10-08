В Минобороны не поддержали идею отменить новогодние праздники

Заместитель министра обороны Виктор Горемыкин не поддержал инициативы российских регионов по отмене новогодних мероприятий и направлении освободившихся средств на поддержку мобилизованных.

Горемыкин сообщил о «признательности» за поддержку Вооруженных сил субъектами РФ, но заявил, что у Минобороны сейчас есть все необходимое для поддержания войск.

Он добавил: «Поэтому инициативы в отдельных регионах по отмене новогодних праздничных мероприятий для детей под предлогом поддержки Вооруженных сил, считаю преждевременными и ненужными».

РИА «Новости» цитирует неназванного собеседника в администрации президента России. Он назвал инициативу по отмене новогодних мероприятий «преждевременной и непроработанной».

Среди регионов и городов, отменивших ряд новогодних событий, — Петербург, Ленинградская область, Нижний Новгород, Калуга и Ялта. Их власти сообщили, что деньги, предназначенные для проведения этих мероприятий, будут направлены на поддержку мобилизованных (включая оснащение и снаряжение), а также в ряде случаев их семей.