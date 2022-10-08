РЖД приостановили продажу билетов на поезда в Крым

РЖД остановили продажи билетов на поезда в Крым и обратно, передает РБК.

В компании сообщили: «Вернуть билеты на задержанные или отмененные поезда пассажиры могут без дополнительных сборов и плат».

Сейчас задерживаются пассажирские поезда № 28 Москва — Симферополь и № 170 Санкт-Петербург — Симферополь. Также ожидается задержка поездов № 72 Санкт-Петербург — Симферополь, № 28 Москва — Симферополь, № 76 Омск — Симферополь, № 166 Москва — Симферополь, № 141 Симферополь — Пермь и № 373 Симферополь — Смоленск.

Все остальные поезда, которые должны были проследовать в Крым или оттуда, «временно не будут отправляться». В компании решают, как доставить пассажиров на полуостров другими способами.

К месту ЧП отправили восстановительные поезда. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что сегодня, 8 октября, в 6:07 на Крымском мосту был зафиксирован подрыв грузового автомобиля. Он привел к возгоранию семи железнодорожных топливных цистерн, заявили в НАК. Два автомобильных пролета моста частично обрушены. Движение по мосту полностью закрыто.