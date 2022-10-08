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В Госдуму внесли законопроект об альтернативной службе в период мобилизации
Денис Ламехов
Сегодня в 12:50

Депутат Сардана Авксентьева внесла в Государственную думу законопроект о прохождении альтернативной гражданской службы в период частичной и общей мобилизации. На документ обратил внимание руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Право на альтернативную службу предложено закрепить не только за лицами, чьи убеждения или вероисповедание противоречат службе с оружием в руках, а также за коренными малочисленными народами, но и за категориями граждан, которые:

— имеют на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет либо имеют на иждивении и воспитывают без матери одного ребенка и более в возрасте до 18 лет;

— имеют жену со сроком беременности не менее 22 недель и двоих детей до 18 лет на иждивении.

— являются единственным кормильцем семьи, где есть дети-инвалиды;

— являются сыновьями (родными братьями): военнослужащих, проходивших военную службу, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов; граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военной службы, после увольнения с военной службы либо после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов;

— являются единственными сыновьями или дочерьми одинокого родителя.

Как говорится в пояснительной записке, вопрос об альтернативной службе граждан в период мобилизации представляет собой правовой пробел, который может помешать реализации конституционного права на замену военной службы гражданской при проведении призыва по мобилизации.

Ранее на запущенном по инициативе правительства ресурсе «Объясняем.рф» говорилось, что альтернативная служба при частичной мобилизации не предусмотрена.

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