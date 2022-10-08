СК: в результате взрыва на Крымском мосту погибли три человека

По предварительным данным, в результате взрыва на Крымском мосту погибли три человека, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

Предположительно, это пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. Cледователи также сообщили, что установили данные грузовика и его собственника. «Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация», — заявили в ведомстве.

Утром 8 октября на Крымском мосту был зафиксирован подрыв грузового автомобиля. Он привел к возгоранию семи железнодорожных топливных цистерн. Два автомобильных пролета моста частично обрушены.

Движение по мосту полностью закрыто. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что старт восстановительных работ начнется сегодня, 8 октября. Минтранс России сообщил, что Керченская паромная переправа возобновила работу. Затем и. о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил: «Паромная переправа в настоящее время подготавливается к организации стабильной работы. Погодные условия вводят свои корректировки».