Земфира выпустила мини-альбом «Земфира от Луки»

Российская певица Земфира выпустила мини-альбом под названием «Земфира от Луки». Он появился на различных стриминговых сервисах.

EP состоит из четырех композиций: «II», «Время не щадит», «Апероль» и «Мой друг». Они посвящены любви и единству близких людей перед лицом пугающей реальности, времени, расставаний и потерь.

Земфира выступила автором музыки и слов первой и второй песен из альбома. Также она написала текст трека «Апероль», музыку к нему сочинил Артур Рамазанов-Остапенко. Он же создал композицию «Время не щадит».

Рамазанов-Остапенко помогал Земфире также с продюсированием и записью части музыкальных партий. Также в записи EP принял участие саксофонист Хьюго Ли. Сведением и мастерингом треков запимались Жером Девуа, Дмитрий Емельянов и Мэтт Колтон.