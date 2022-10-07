The Wrap: Эзра Миллер вернулся к съемкам во «Флэше» после заявления о проблемах с психикой

Американский актер Эзра Миллер, известный по фильмам «Отряд самоубийц» и «Фантастические твари», вернулся к съемкам картины «Флэш». Об этом написало издание The Wrap.

По информации источников, руководство компании Warner Bros., работающей над лентой, позволило актеру продолжить работу после публичных извинений за скандалы, в которых он фигурировал в этом году.

В минувшие выходные, как сообщил портал, Миллер уже снялся в ряде сцен. Об этих съемках актеру и его агенту удалось договориться в августе после «очень позитивной» встречи с представителями студии.

«Флэш» будет основан на комиксах DC и расскажет о путешествиях супергероя по различным мультивселенным. В одной из них персонаж встретит Супергерл из альтернативного мира.

Фильм должен выйти на экраны в июне 2023 года, несмотря на задержки в производстве и проблемы, связанные со скандалами вокруг Миллера. В августе актер объяснил их проблемами с психическим здоровьем.

Миллер сделал заявление после череды громких скандалов с его участием. В марте 2022 года актера арестовали за нападение на посетителей бара на Гавайях. Тогда же в сети вспомнили о видео 2020 года, в котором Миллер душит девушку.

В июне суд запретил актеру приближаться к 12-летнему мальчику, чья мать обвинила Миллера в домогательствах к ее небинарному сыну. В том же месяце экоактивисты Чейз Айрон Айз и Сара Джампинг Игл попросили суд защитить их дочь от угроз и насилия со стороны Миллера. Актер познакомился с ней, когда девушке было 12 лет, и, по словам родителей, пытался контролировать ее при помощи алкоголя и наркотиков. Сама девушка отвергает обвинения против Миллера.

В начале августа актера обвинили в краже со взломом. По данным полиции штата Вермонт, Миллер незаконно проник в частный дом в городе Стэмфорд и похитил несколько бутылок с алкоголем.

В связи со скандалами студия Warner Bros., по информации Rolling Stone, поставила на паузу все проекты с участием Миллера. Тем не менее, Screen Rant сообщал, что актер принял участие в съемке дополнительных сцен «Флэша». Издание отмечало, что они могли потребоваться, чтобы сократить экранное время Миллера в фильме.