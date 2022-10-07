HBO показал новый тизер сериала «Идол» с The Weeknd и Лили-Роуз Депп

Телесеть HBO опубликовала на своем ютьюб-канале тизер сериала «Идол» (в другом переводе — «Кумир»), в котором снялись The Weeknd и Лили-Роуз Депп. Его поставил создатель «Эйфории» Сэм Левинсон.

В ролике центральное внимание уделено главной героине — молодой певице, роль которой исполнила Депп. Героиня показана на вечеринках и съемках, где она появляется в откровенных нарядах в окружении танцовщиков.

Сериал выйдет на стриминговом сервисе HBO Max в 2023 году. Он расскажет о запутанных и опасных отношениях между певицей и владельцем ночного клуба, который также окажется лидером культа.

Главную мужскую роль в шоу сыграл The Weeknd. Помимо него, в актерский состав проекта вошли Трой Сиван, Сюзанна Сон, Мозес Самни, Джейн Адамс, Дэн Леви, Давайн Джой Рэндолф, Хэнк Азария, Хари Неф и участница Blackpink Дженни.

The Weeknd не только сыграл одну из главных ролей, но также выступил автором идеи, поработал над сценарием и музыкой. Точная дата премьеры пока не раскрывается.

О разработке «Идола» стало известно в июне 2021-го. В апреле этого года команда решила изменить видение сериала и отправила его на масштабные пересъемки. Сообщалось, что в актерском составе и съемочной группе произойдут изменения.