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НАК сообщил о подрыве грузовика и обрушении двух пролетов Крымского моста
Денис Ламехов
Сегодня в 09:10

На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, пишет РБК со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Подрыв, зафиксированный в 6:07 сегодня, 8 октября, привел к возгоранию семи железнодорожных топливных цистерн, заявили в НАК. Два автомобильных пролета моста частично обрушены.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что обрушились два пролета автомобильного полотна из Краснодара в Керчь, при этом «одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела».

Движение по Крымскому мосту полностью закрыто. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет.

«Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны», — добавил он. По словам Крючкова, Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия.

В Росморречфлоте рассказали, что судоходство в Керченском проливе не останавливалось. В районе поселка Ильич и на развилке Тамань—Волна в Краснодарском крае для водителей развернули полевые кухни и туалеты, сообщает оперативный штаб региона.

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НАКРосморречфлот
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Сергей АксеновОлег Крючков
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