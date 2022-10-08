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В Федерации бокса России сообщили о 50 повестках для членов сборной
Денис Ламехов
Сегодня в 10:01

Порядка пятидесяти членов российской сборной по боксу получили повестки после объявления мобилизации, заявила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко. Ее цитирует РБК.

Среди получивших повестки не только боксеры, но также тренеры и судьи. Кириенко заявила, что федерация в числе первых обратилась за бронью от призыва для своих членов и создала оперативный штаб.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. В соответствующем указе говорится лишь об одной профессиональной категории граждан, точно имеющих право на отсрочку, — работниках оборонно-промышленного комплекса. Правительство уточнило, что отсрочку получат руководители, специалисты и рабочие, участвующие в выполнении заданий государственного заказа в оборонной промышленности.

Помимо части сотрудников оборонно-промышленного комплекса, частичная мобилизация не коснется студентов, преподавателей вузов и призывников, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Глава Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев уточнил, что от мобилизации освободят студентов всех аккредитованных вузов за исключением обучающихся заочно.

В Минобороны заявляли, что призывать также не будут граждан с высшим образованием, работающих в сфере ИТ, информации и связи, в системообразующих СМИ, организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

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Госдума
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Владимир ПутинСергей ШойгуСергей Кабышев
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