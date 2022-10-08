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В Национальной галерее США заявили, что «Девушку с флейтой» написал не Вермеер
Денис Ламехов
Сегодня в 15:02

Национальная художественная галерея США пришла к заключению, что находящаяся в ее коллекции картина «Девушка с флейтой» не принадлежит кисти нидерландского художника Яна Вермеера. Об этом сообщают The Washington Post и The Art Newspaper.

Этот вывод — результат исследований, проведенных в 2020–2021 годах, когда галерея не могла принимать посетителей из‑за локдаунов. «Девушку с флейтой» изучали как при помощи микроскопа, так и с использованием более сложных методов — например, рентгенофлуоресцентного анализа, призванного выявлять те или иные химические элементы.

Ян Вермеер «Девушка с флейтой» (1670)
© Kosmopalette/YouTube

Почем это не Вермеер? Эксперты высказывали сомнения и раньше. Сейчас исследователи говорят, что «Девушке с флейтой» недостает вермееровских «качества и точности», отличаются методы смешения и нанесения краски на полотно, работа с тенями (несвойственные для метода Вермеера пятна под носом и в районе скул) и текстурой краски (ее галерея называет непривычно грубой).

Личность автора при этом установить не удается. Но он, как полагают в галерее, был связан с голландским живописцем. Это мог быть ученик или подмастерье, художник-любитель или член семьи Вермеера. В числе кандидатов — одна из дочерей художника Мария. Согласно популярной версии, она же позировала для одного из самых знаменитых полотен Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой». Ряд исследователей убежден, что Мария была одаренной художницей.

Так или иначе, автор работы был близко знаком с методами работы мастера, но не смог овладеть ими в совершенстве, считают в музее. Там также сомневаются в том, что полотно — подделка.

Исследователи ставят под сомнение сложившуюся теорию, что голландский художник был гением-одиночкой. Они полагают, что существовала и мастерская Вермеера — круг его учеников и работавших с ним других художников.

«Девушку с флейтой» изучали вместе с «Девушкой в красной шляпе» — другой работой Вермеера. Ее аутентичность была подтверждена в августе. Исследователи полагают, что именно «Девушка в красной шляпе» послужила примером для автора полотна, чье происхождение сейчас подтвердить не удалось.

Подлинными также были признаны картины «Дама, пишущая письмо» и «Женщина, держащая весы».

Вермеер наряду с Рембрандтом — один наиболее прославленных художников Золотого века голландской живописи, времени расцвета искусства Нидерландов. До нас дошли порядка 35 картин Вермеера — принято считать, что в год он писал лишь по два полотна. Его карьера при этом длилась порядка 22 лет.

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