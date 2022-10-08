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Непонятки между двумя друзьями в отрывке из «Банши Инишерина»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:56

Режиссер Мартин МакДона поделился отрывком из своего нового фильма «Банши Инишерина». Видео чуть меньше минуты вышло на ютьюб-канале студии Searchlight Pictures.

В этой сцене герой Колина Фаррелла заходит в паб, чтобы пропустить по кружечке пива с близким другом, но герой Брендана Глисона отказывается разговаривать и выходить на улицу. Никто не понимает, что происходит между друзьями, даже сам персонаж Фаррелла.

По сюжету герой Фаррелла решит выяснить, в чем дело, и выдвинет отчаянный ультиматум. События будут развиваться так быстро, что приведут к серьезным последствиям.

Сценарий ленты основан на пьесе из нового цикла Мартина МакДоны, которая еще не публиковалась. В зарубежный прокат картина выйдет 21 октября.

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Колин ФарреллБрендан ГлисонМартин Макдона
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