Непонятки между двумя друзьями в отрывке из «Банши Инишерина»

Режиссер Мартин МакДона поделился отрывком из своего нового фильма «Банши Инишерина». Видео чуть меньше минуты вышло на ютьюб-канале студии Searchlight Pictures.

В этой сцене герой Колина Фаррелла заходит в паб, чтобы пропустить по кружечке пива с близким другом, но герой Брендана Глисона отказывается разговаривать и выходить на улицу. Никто не понимает, что происходит между друзьями, даже сам персонаж Фаррелла.

По сюжету герой Фаррелла решит выяснить, в чем дело, и выдвинет отчаянный ультиматум. События будут развиваться так быстро, что приведут к серьезным последствиям.

Сценарий ленты основан на пьесе из нового цикла Мартина МакДоны, которая еще не публиковалась. В зарубежный прокат картина выйдет 21 октября.