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Мобилизованные прибыли в ЛНР, Кадыров хочет в Книгу рекордов Гиннесса и другие новости дня
20:42
Дайджест
В Казани школьница попыталась поджечь военкомат
19:49
В Москве мобилизованным оплатят расходы на детские сады, кружки и продленку
19:14
Kadyrov_95/Telegram
Кадыров хочет зафиксировать свой рекорд по числу санкций, введенных против него
18:57
Минобороны России сообщило о прибытии мобилизованных граждан в ЛНР
18:10
Центробанк вновь зафиксировал рост спроса на наличные до максимума с начала марта
18:04
Марину Овсянникову объявили в розыск
17:02
Правительство: большую часть российского бизнеса в 2023 году освободят от плановых проверок
16:52
Marvel Entertainment/YouTube
Вышел трейлер фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда». Релиз состоится уже в ноябре
16:48
Литва высылает временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя
16:07
Роскомнадзор проверит утечку 16,5 млн записей из базы онлайн-магазина DNS
15:55
В Свердловской области умерли трое мобилизованных. Один из них покончил с собой
15:49
Организаторы премии кинокритиков «Белый слон» отказались от церемонии награждения
15:22
Магазин в Москве продавал пакеты-повестки. Покупателям показалось это несмешным
14:51
«Билайн» в Казахстане не станет отключать «Россию 24» и другие российские телеканалы
14:30
Сергей Киселев/Агентство «Москва»
ЦБ обязал банки идентифицировать устройства, с которых россияне проводят онлайн-операции
14:10
Хоккеисту Владиславу Лукину выписали штраф в 2,2 млн рублей из‑за взятки за уклонение от армии
14:02
Военкома Хабаровского края отстранили от должности. В регионе вернули домой около 50% мобилизованных
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Нобелевку в области физиологии и медицины вручили за изучение генетических основ эволюции человека
13:05
Минфин: в бюджете РФ на три года предусмотрены средства на восстановление экономики новых субъектов
11:56
Дайджест
Мобилизованные прибыли в ЛНР, Кадыров хочет в Книгу рекордов Гиннесса и другие новости дня
Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:42

Первые мобилизованные прибыли в ЛНР, сообщили в Минобороны России без уточнения их количества. В ДНР призванные в рамках частичной мобилизации оказались еще 30 сентября.

В Якутию вернулись около 300 местных жителей, мобилизованных по ошибке. За три последних дня в психологическую службу координационного центра Общественной палаты республики поступили 63 обращения.

В Хабаровском крае отстранили военного комиссара из‑за того, что он призвал порядка 50% жителей региона, которые не соответствовали критериям отбора. СМИ пишут, что его уже назначили на такую же должность в Магаданской области.

В Свердловской области умерли трое мобилизованных. Один умер от сердечного приступа, другой совершил самоубийство, а третьего отправили домой, где он сразу скончался от цирроза печени.

Суд назначил хоккеисту «Адмирала» Владиславу Лукину штраф в размере 2,2 млн рублей. Его признали виновным в даче взятки за уклонение от военной службы.

В Казани одиннадцатиклассница попыталась поджечь военкомат, но ее задержали. 17-летняя девушка бросила в здание военного комиссариата два коктейля Молотова и промахнулась.

Власти Москвы помогут семьям мобилизованных горожан с оплатой расходов на детские сады, кружки и группы продленного дня в школах. В столице появится центр поддержки родственников, куда можно будет обратиться за социальной помощью.

Госдума ратифицировала договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Действие документов вступило в силу.

В бюджете России на 2023–2025 годы предусмотрены необходимые ресурсы для ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, заявили в Минфине РФ. Власти выделят деньги на соцсферу и восстановление экономики субъектов.

Экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову объявили в розыск по уголовной статье — какой именно, не уточняется. В августе журналистку отправили под домашний арест до 9 октября за фейки про ВС России.

Полиция попросила СК возбудить уголовное дело против Ксении Собчак по подозрению в распространении фейков о «государственном финансировании фестивалей». По словам правоохранителей, этот вывод сделан на основе ее слов на допросе по делу против Виталия Манского.

Рамзан Кадыров хочет подать заявки в Книгу рекордов России и Книгу рекордов Гиннесса. Он назвал себя рекордсменом по количеству введенных против него санкций.

Магазин в Москве с февраля продавал пакеты в виде повесток. В октябре покупателям показалось это несмешным — и продавцам пришлось убрать товар с полок.

Вышел трейлер «Черная Пантера: Ваканда навсегда». Marvel показала Нэмора в исполнении Теноча Уэрта, который, по-видимому, будет одной из конфликтующих сторон в мире Ваканды, и сделала намек, что Шури станет Черной Пантерой.

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Минобороны РоссииПравительство МосквыГосдумаМинфин РоссииПервый каналВерховный суд
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Рамзан КадыровКсения СобчакВладислав ЛукинМарина ОвсянниковаВиталий Манский
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