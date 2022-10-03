Мобилизованные прибыли в ЛНР, Кадыров хочет в Книгу рекордов Гиннесса и другие новости дня

Первые мобилизованные прибыли в ЛНР, сообщили в Минобороны России без уточнения их количества. В ДНР призванные в рамках частичной мобилизации оказались еще 30 сентября.

В Якутию вернулись около 300 местных жителей, мобилизованных по ошибке. За три последних дня в психологическую службу координационного центра Общественной палаты республики поступили 63 обращения.

В Хабаровском крае отстранили военного комиссара из‑за того, что он призвал порядка 50% жителей региона, которые не соответствовали критериям отбора. СМИ пишут, что его уже назначили на такую же должность в Магаданской области.

В Свердловской области умерли трое мобилизованных. Один умер от сердечного приступа, другой совершил самоубийство, а третьего отправили домой, где он сразу скончался от цирроза печени.

Суд назначил хоккеисту «Адмирала» Владиславу Лукину штраф в размере 2,2 млн рублей. Его признали виновным в даче взятки за уклонение от военной службы.

В Казани одиннадцатиклассница попыталась поджечь военкомат, но ее задержали. 17-летняя девушка бросила в здание военного комиссариата два коктейля Молотова и промахнулась.

Власти Москвы помогут семьям мобилизованных горожан с оплатой расходов на детские сады, кружки и группы продленного дня в школах. В столице появится центр поддержки родственников, куда можно будет обратиться за социальной помощью.

Госдума ратифицировала договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Действие документов вступило в силу.

В бюджете России на 2023–2025 годы предусмотрены необходимые ресурсы для ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, заявили в Минфине РФ. Власти выделят деньги на соцсферу и восстановление экономики субъектов.

Экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову объявили в розыск по уголовной статье — какой именно, не уточняется. В августе журналистку отправили под домашний арест до 9 октября за фейки про ВС России.

Полиция попросила СК возбудить уголовное дело против Ксении Собчак по подозрению в распространении фейков о «государственном финансировании фестивалей». По словам правоохранителей, этот вывод сделан на основе ее слов на допросе по делу против Виталия Манского.

Рамзан Кадыров хочет подать заявки в Книгу рекордов России и Книгу рекордов Гиннесса. Он назвал себя рекордсменом по количеству введенных против него санкций.

Магазин в Москве с февраля продавал пакеты в виде повесток. В октябре покупателям показалось это несмешным — и продавцам пришлось убрать товар с полок.

Вышел трейлер «Черная Пантера: Ваканда навсегда». Marvel показала Нэмора в исполнении Теноча Уэрта, который, по-видимому, будет одной из конфликтующих сторон в мире Ваканды, и сделала намек, что Шури станет Черной Пантерой.