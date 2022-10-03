Вышел трейлер «Черная пантера: Ваканда навсегда». Релиз состоится уже в ноябре

Marvel показала трейлер грядущего сиквела «Черной пантеры». Премьера картины с подзаголовком «Ваканда навсегда» намечена на 11 ноября.

В видео студия показала Нэмора в исполнении Теноча Уэрта, который, по-видимому, будет одной из конфликтующих сторон в мире Ваканды. Еще одно предположение, которое можно сделать после увиденного в ролике: Шури станет Черной пантерой.

Вместе с тем Marvel поделилась кадрами сражений в городе, наводнения и обновленного костюма Железного сердца.

Режиссером вновь выступил Райан Куглер. В главных ролях: Летиция Райт, Мартин Фриман, Теноч Уэрта, Лупита Нионго, Анджела Бассетт, Данай Гурира. Даниэль Калуя, сыгравший В’Каби в первом фильме, не вернется в продолжение, и пока что не ясно, как авторы фильма обыграют его отсутствие.