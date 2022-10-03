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Марину Овсянникову объявили в розыск
Виктория Шанина
Сегодня в 14:02

Экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову объявили в розыск. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведомственную базу разыскиваемых.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — написано в карточке на сайте МВД. О какой статье идет речь, не уточняется.

В середине августа Марину Овсянникову отправили под домашний арест в рамках по уголовному делу о фейках про Вооруженные силы РФ. Суд избрал соответствующую меру пресечения до 9 октября.

Поводом для уголовного дела стал одиночный пикет Овсянниковой. В июле она вышла на Софийскую набережную в Москве с плакатом, на котором было в том числе написано: «352 ребенка погибли [во время спецоперации на Украине]. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?»

Овсянникову обвиняют по пункту «д» второй части статьи 207.3 УК — распространение заведомо ложной информации о Российской армии по мотивам ненависти или вражды. Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы.

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