Экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову объявили в розыск. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведомственную базу разыскиваемых.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — написано в карточке на сайте МВД. О какой статье идет речь, не уточняется.

В середине августа Марину Овсянникову отправили под домашний арест в рамках по уголовному делу о фейках про Вооруженные силы РФ. Суд избрал соответствующую меру пресечения до 9 октября.

Поводом для уголовного дела стал одиночный пикет Овсянниковой. В июле она вышла на Софийскую набережную в Москве с плакатом, на котором было в том числе написано: «352 ребенка погибли [во время спецоперации на Украине]. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?»

Овсянникову обвиняют по пункту «д» второй части статьи 207.3 УК — распространение заведомо ложной информации о Российской армии по мотивам ненависти или вражды. Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы.