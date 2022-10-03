Хоккеисту Владиславу Лукину выписали штраф в 2,2 млн рублей из‑за взятки за уклонение от армии

Ленинский районный суд Уфы назначил хоккеисту «Адмирала» Владиславу Лукину штраф в размере 2,2 млн рублей по делу о даче взятки за уклонение от военной службы. Об этом пишет ТАСС.

Суд счел возможным назначение денежного наказания с учетом наличия у Лукина ежемесячного дохода и семьи. Также с него сняли меру пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным следствия, Лукин перечислил на банковский счет посредника около 230 тыс. рублей за выдачу военного билета. Однако на деле посредник не передал деньги должностным лицам военкомата.

Хоккеист признан виновным в покушении на преступление и даче взятки по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 291 УК.

Уголовное дело против Владислава Лукина завели в начале июля. Тогда же дела из‑за покупки военных билетов возбудили в отношении нападающего СКА Михаила Воробьева и вратаря Анвара Сулейманова. Все трое играли в клубе «Салават Юлаев», последний все еще является спортсменом клуба.