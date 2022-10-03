Реклама
Новости
Марину Овсянникову объявили в розыск
17:02
Правительство: большую часть российского бизнеса в 2023 году освободят от плановых проверок
16:52
Marvel Entertainment/YouTube
Вышел трейлер «Черная пантера: Ваканда навсегда». Релиз состоится уже в ноябре
16:48
Литва высылает временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя
16:07
Роскомнадзор проверит утечку 16,5 млн записей из базы онлайн-магазина DNS
15:55
В Свердловской области умерли трое мобилизованных. Один из них покончил с собой
15:49
Организаторы премии кинокритиков «Белый слон» отказались от церемонии награждения
15:22
Магазин в Москве продавал пакеты-повестки. Покупателям показалось это несмешным
14:51
«Билайн» в Казахстане не станет отключать «Россию 24» и другие российские телеканалы
14:30
Сергей Киселев/Агентство «Москва»
ЦБ обязал банки идентифицировать устройства, с которых россияне проводят онлайн-операции
14:10
Хоккеисту Владиславу Лукину выписали штраф в 2,2 млн рублей из‑за взятки за уклонение от армии
14:02
Военкома Хабаровского края отстранили от должности. В регионе вернули домой около 50% мобилизованных
13:11
Нобелевку в области физиологии и медицины вручили за изучение генетических основ эволюции человека
13:05
Минфин: в бюджете РФ на три года предусмотрены средства на восстановление экономики новых субъектов
11:56
Россияне Капризов, Кучеров и Шестеркин вошли в топ-20 игроков НХЛ
11:09
shaffuscanvas/Unsplash
Россия вновь стала первой по числу туристов в Анталье
10:10
Около 300 мобилизованных жителей Якутии вернулись домой: их призвали по ошибке
09:09
Полиция попросила СК возбудить уголовное дело против Собчак из‑за фейков
08:36
Дмитрий Озерков покинул пост заведующего отделом современного искусства Эрмитажа
вчера в 20:59
Умер ученый Валерий Митько, обвиняемый в госизмене
вчера в 20:10
Хоккеисту Владиславу Лукину выписали штраф в 2,2 млн рублей из‑за взятки за уклонение от армии
Виктория Шанина
Сегодня в 11:02

Ленинский районный суд Уфы назначил хоккеисту «Адмирала» Владиславу Лукину штраф в размере 2,2 млн рублей по делу о даче взятки за уклонение от военной службы. Об этом пишет ТАСС.

Суд счел возможным назначение денежного наказания с учетом наличия у Лукина ежемесячного дохода и семьи. Также с него сняли меру пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным следствия, Лукин перечислил на банковский счет посредника около 230 тыс. рублей за выдачу военного билета. Однако на деле посредник не передал деньги должностным лицам военкомата.

Хоккеист признан виновным в покушении на преступление и даче взятки по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 291 УК.

Уголовное дело против Владислава Лукина завели в начале июля. Тогда же дела из‑за покупки военных билетов возбудили в отношении нападающего СКА Михаила Воробьева и вратаря Анвара Сулейманова. Все трое играли в клубе «Салават Юлаев», последний все еще является спортсменом клуба.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Салават Юлаев
люди
Владислав ЛукинМихаил Воробьев
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение