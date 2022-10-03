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11:56
В Москве мобилизованным оплатят расходы на детские сады, кружки и продленку
Юлия Онодэра
Сегодня в 19:14

В Москве призванным в рамках частичной мобилизации гражданам помогут с оплатой расходом на детские сады, кружки и группы продленного дня в школах. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на мэра Сергея Собянина.

«Вплоть до платы за детские сады — мы все это возьмем на себя, сделаем бесплатно. За счет города оплатим дополнительное питание, дополнительное нахождение в школе, продленку, кружки и так далее. Весь этот блок по заявлениям — если есть такая необходимость, мы все это сделаем», — пообещал Собянин.

Мэр также сообщил, что запустит в столице центр поддержки родственников мобилизованных жителей. Он начнет работать с 8 октября. Центр займется оказанием адресной социальной помощи.

Организация расположится на улице Сергия Радонежского. Она будет устраивать детей в учебные учреждения, помогать в поиске работы и определять нетрудоспособных родственников мобилизованных в заведения соцобслуживания.

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