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Военкома Хабаровского края отстранили от должности. В регионе вернули домой около 50% мобилизованных

Порядка половины мобилизованных жителей Хабаровского края не соответствовали критериям отбора, заявил глава региона Михаил Дегтярев. Его цитирует «Коммерсант».

По словам Дегтярева, сейчас все ошибочно призванные вернулись домой. Точное число получивших повестки в регионе не называется. Губернатор сообщил о «нескольких тысячах» граждан.

От работы отстранен военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко. Его уже назначили на аналогичную должность в Магаданской области, рассказал РИА «Новости» представитель пресс-службы Восточного военного округа.

По данным «Коммерсанта», ранее хабаровский военкомат призвал больного шизофренией и жителя, растившего в одиночку дочь-инвалида. По словам Дегтярева, все ошибки исправляются.

27 сентября военного комиссара Магаданской области отправили в отставку в связи с ошибками в ходе мобилизации. При прежнем военкоме система воинского учета была «фактически разрушена», сообщало РИА «Новости» со ссылкой на губернатора региона Сергея Носова.