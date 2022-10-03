Реклама
Новости
Мобилизованные прибыли в ЛНР, Кадыров хочет в Книгу рекордов Гиннесса и другие новости дня
20:42
Дайджест
В Казани школьница попыталась поджечь военкомат
19:49
В Москве мобилизованным оплатят расходы на детские сады, кружки и продленку
19:14
Kadyrov_95/Telegram
Кадыров хочет зафиксировать свой рекорд по числу санкций, введенных против него
18:57
Минобороны России сообщило о прибытии мобилизованных граждан в ЛНР
18:10
Центробанк вновь зафиксировал рост спроса на наличные до максимума с начала марта
18:04
Марину Овсянникову объявили в розыск
17:02
Правительство: большую часть российского бизнеса в 2023 году освободят от плановых проверок
16:52
Marvel Entertainment/YouTube
Вышел трейлер фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда». Релиз состоится уже в ноябре
16:48
Литва высылает временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя
16:07
Роскомнадзор проверит утечку 16,5 млн записей из базы онлайн-магазина DNS
15:55
В Свердловской области умерли трое мобилизованных. Один из них покончил с собой
15:49
Организаторы премии кинокритиков «Белый слон» отказались от церемонии награждения
15:22
Магазин в Москве продавал пакеты-повестки. Покупателям показалось это несмешным
14:51
«Билайн» в Казахстане не станет отключать «Россию 24» и другие российские телеканалы
14:30
Сергей Киселев/Агентство «Москва»
ЦБ обязал банки идентифицировать устройства, с которых россияне проводят онлайн-операции
14:10
Хоккеисту Владиславу Лукину выписали штраф в 2,2 млн рублей из‑за взятки за уклонение от армии
14:02
Военкома Хабаровского края отстранили от должности. В регионе вернули домой около 50% мобилизованных
13:11
Нобелевку в области физиологии и медицины вручили за изучение генетических основ эволюции человека
13:05
Минфин: в бюджете РФ на три года предусмотрены средства на восстановление экономики новых субъектов
11:56
Кадыров хочет зафиксировать свой рекорд по числу санкций, введенных против него
Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:57

Рамзан Кадыров хочет подать заявки в Книгу рекордов России и Книгу рекордов Гиннесса. Он назвал себя рекордсменом по количеству введенных против него санкций в своем телеграм-канале.

По его подсчетам, по количеству санкций он обогнал главу КНДР Ким Чен Ына и президентов Сирии и Беларуси Башара Асада и Александра Лукашенко. Против чеченского лидера, членов его семьи, соратников, имущества и организаций, по его словам, с 2011 года ввели минимум 70 ограничений.

«В общей сложности против меня ввели 15 прямых ограничений, против членов моей семьи — 10, против моих соратников и единомышленников — 28, против организаций — 9, против лошадей — 4 и против инстаграм*-аккаунтов — 4. И это все только те санкции, о которых я знаю. Уверен, что их наберется еще больше», — уточнил Кадыров.

Желание зафиксировать рекорд по санкциями он объяснил так: «Не пропадать же такому громадному труду Запада». При этом Кадыров отметил, что у тех, кто ввел против него ограничения, «ничего не получается», и предложил Голливуду снять про него фильм, где он сыграет главную роль.

Санкции против Кадырова ввели США и страны Евросоюза, в том числе чешские и немецкие власти заморозили доходы от возможных побед его скаковых лошадей в соревнованиях. Чеченский лидер в ответ создал свой санкционный список, запретив европейским чиновникам и президенту США приезжать в Чечню.

В сентябре США ввели санкции против членов семьи Кадырова, в том числе его дочерей Айшат (министр культуры Чечни), Хадижат (начальник грозненского Департамента дошкольного образования) и Табарик, а также его супруги Медни.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
ЕС
люди
Рамзан КадыровЧен КимБашар АсадАлександр Лукашенко
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение