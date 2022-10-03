Кадыров хочет зафиксировать свой рекорд по числу санкций, введенных против него

Рамзан Кадыров хочет подать заявки в Книгу рекордов России и Книгу рекордов Гиннесса. Он назвал себя рекордсменом по количеству введенных против него санкций в своем телеграм-канале.

По его подсчетам, по количеству санкций он обогнал главу КНДР Ким Чен Ына и президентов Сирии и Беларуси Башара Асада и Александра Лукашенко. Против чеченского лидера, членов его семьи, соратников, имущества и организаций, по его словам, с 2011 года ввели минимум 70 ограничений.

«В общей сложности против меня ввели 15 прямых ограничений, против членов моей семьи — 10, против моих соратников и единомышленников — 28, против организаций — 9, против лошадей — 4 и против инстаграм*-аккаунтов — 4. И это все только те санкции, о которых я знаю. Уверен, что их наберется еще больше», — уточнил Кадыров.

Желание зафиксировать рекорд по санкциями он объяснил так: «Не пропадать же такому громадному труду Запада». При этом Кадыров отметил, что у тех, кто ввел против него ограничения, «ничего не получается», и предложил Голливуду снять про него фильм, где он сыграет главную роль.

Санкции против Кадырова ввели США и страны Евросоюза, в том числе чешские и немецкие власти заморозили доходы от возможных побед его скаковых лошадей в соревнованиях. Чеченский лидер в ответ создал свой санкционный список, запретив европейским чиновникам и президенту США приезжать в Чечню.

В сентябре США ввели санкции против членов семьи Кадырова, в том числе его дочерей Айшат (министр культуры Чечни), Хадижат (начальник грозненского Департамента дошкольного образования) и Табарик, а также его супруги Медни.

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