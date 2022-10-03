Магазин в Москве продавал пакеты-повестки. Покупателям показалось это несмешным

Посетители магазина подарков «Веселая затея» нашли в продаже пакет в виде повестки из военкомата. Продавцу пришлось объяснять, что товар на полках появился еще в феврале, и снять его с продажи.

«Вы обязаны явиться в военный комиссариат для прохождения военной службы. При себе иметь: «туалетные принадлежности, мобильный телефон, черные и зеленые нитки», — написано на подарочном пакете. Внизу стоит «печать»: «настоящий 100% мужчина».

Удивленные посетители магазина раскритиковали идею пакета, и продавцы сняли его с продажи. По словам сотрудников, товар завезли в преддверии 23 февраля, ко Дню защитника Отечества, а к частичной мобилизации он не имеет никакого отношения. Сейчас же распродавались остатки, передает Life.

Подарочный пакет-повестку можно найти в продаже на Ozon.