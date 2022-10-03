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В Казани школьница попыталась поджечь военкомат
Юлия Онодэра
Сегодня в 19:49

В Казани ученица 11-го класса попыталась поджечь военкомат. Девушку задержали во время совершения правонарушения. Об этом сообщил телеграм-канал «Лента дня».

По информации СМИ, школьница пришла к зданию военного комиссариата с тремя коктейлями Молотова. Два из них она кинула в сторону военкомата, но промахнулась. Загорелась только трава рядом со зданием.

Третью попытку пресекли. Baza написала, что девушка объяснила свой поступок правоохранителям: она заявила, что выступает против специальной военной операции на территории Украины и мобилизации россиян.

Телеграм-канал Shot отметил, что одиннадцатикласснице исполнилось 17 лет. Ранее она не состояла на учете в подразделении полиции по работе с несовершеннолетними.

Школьница была не единственной, кто пытался за минувшие сутки поджечь военкомат. Подобный эпизод произошел и в Красноярске. Неизвестный кинул в здание военного комиссариата две бутылки с зажигательной смесью, вследствие чего произошел небольшой пожар. Преступника задержать не удалось.

Ранее в Генштабе заявляли, что поджоги военкоматов будут расцениваться как террористические акты. Это заявление последовало за тем, как в Новосибирске произошла еще одна попытка поджога.

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