Минобороны России сообщило о прибытии мобилизованных граждан в ЛНР

Министерство обороны России рассказало в своем телеграм-канале о прибытии мобилизованных граждан в Луганскую народную республику. Ведомство не уточнило число приехавших призванных.

Публикацию сопроводило видео, в котором жители республики встречают военных. В ролике дети дарят мобилизованным игрушки, а одна из присутствующих на встрече женщин утверждает, что рада присоединению ЛНР к России.

В Донецкую народную республику первые призванные в рамках частичной мобилизации прибыли 30 сентября. «Российским военнослужащим предстоит обеспечивать защиту местных жителей», — отметили в Минобороны.

21 сентября Владимир Путин объявил о введении частичной мобилизации в России. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что призвать планируют 300 тыс. резервистов. Согласно официальным разъяснениям Министерства обороны, одним из основных факторов при мобилизации является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта. Подлежат призыву рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55 лет.

О выполнении планов и задач по мобилизации уже отчитались в Брянской области, Крыму, Адыгее, Бурятии, Тыве, Хакасии, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.