Реклама
Новости
Мобилизованные прибыли в ЛНР, Кадыров хочет в Книгу рекордов Гиннесса и другие новости дня
20:42
Дайджест
В Казани школьница попыталась поджечь военкомат
19:49
В Москве мобилизованным оплатят расходы на детские сады, кружки и продленку
19:14
Kadyrov_95/Telegram
Кадыров хочет зафиксировать свой рекорд по числу санкций, введенных против него
18:57
Минобороны России сообщило о прибытии мобилизованных граждан в ЛНР
18:10
Центробанк вновь зафиксировал рост спроса на наличные до максимума с начала марта
18:04
Марину Овсянникову объявили в розыск
17:02
Правительство: большую часть российского бизнеса в 2023 году освободят от плановых проверок
16:52
Marvel Entertainment/YouTube
Вышел трейлер фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда». Релиз состоится уже в ноябре
16:48
Литва высылает временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя
16:07
Роскомнадзор проверит утечку 16,5 млн записей из базы онлайн-магазина DNS
15:55
В Свердловской области умерли трое мобилизованных. Один из них покончил с собой
15:49
Организаторы премии кинокритиков «Белый слон» отказались от церемонии награждения
15:22
Магазин в Москве продавал пакеты-повестки. Покупателям показалось это несмешным
14:51
«Билайн» в Казахстане не станет отключать «Россию 24» и другие российские телеканалы
14:30
Сергей Киселев/Агентство «Москва»
ЦБ обязал банки идентифицировать устройства, с которых россияне проводят онлайн-операции
14:10
Хоккеисту Владиславу Лукину выписали штраф в 2,2 млн рублей из‑за взятки за уклонение от армии
14:02
Военкома Хабаровского края отстранили от должности. В регионе вернули домой около 50% мобилизованных
13:11
Нобелевку в области физиологии и медицины вручили за изучение генетических основ эволюции человека
13:05
Минфин: в бюджете РФ на три года предусмотрены средства на восстановление экономики новых субъектов
11:56
Минобороны России сообщило о прибытии мобилизованных граждан в ЛНР
Юлия Онодэра
Сегодня в 18:10

Министерство обороны России рассказало в своем телеграм-канале о прибытии мобилизованных граждан в Луганскую народную республику. Ведомство не уточнило число приехавших призванных.

Публикацию сопроводило видео, в котором жители республики встречают военных. В ролике дети дарят мобилизованным игрушки, а одна из присутствующих на встрече женщин утверждает, что рада присоединению ЛНР к России.

В Донецкую народную республику первые призванные в рамках частичной мобилизации прибыли 30 сентября. «Российским военнослужащим предстоит обеспечивать защиту местных жителей», — отметили в Минобороны.

21 сентября Владимир Путин объявил о введении частичной мобилизации в России. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что призвать планируют 300 тыс. резервистов. Согласно официальным разъяснениям Министерства обороны, одним из основных факторов при мобилизации является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта. Подлежат призыву рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55 лет.

О выполнении планов и задач по мобилизации уже отчитались в Брянской области, Крыму, Адыгее, Бурятии, Тыве, Хакасии, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Минобороны России
люди
Владимир ПутинСергей Шойгу
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение